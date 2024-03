José Manuel Maroto: "Los trabajadores de las ambulancias estamos desamparados y desesperados y si la situación no cambia el verano será muy complicado"

José Manuel Maroto, presidente del comité de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (GSAIB), pública y dependiente de la administración, ha explicado en los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera los motivos que ha llevado al personal técnico de emergencias sanitarias a convocar una huelga el 21, 25 y 27 del mes de marzo.

Maroto ha asegurado que los trabajadores de las ambulancias se encuentran "desamparados" ante la decisión de la empresa de no cumplir el convenio firmado hace más de un año con el que se buscaba "fidelizar a unos trabajadores que no quieren venir a Ibiza o se marchan de la isla ya que incluía un plus por área de difícil cobertura".

En este sentido también ha asegurado que no se les ha dado ninguna explicación al respecto y que, se mofan de ellos porque "han rechazado cualquier tipo de reunión desde hace más de dos meses y ni siquiera cogen el teléfono".

Unos problemas que han provocado una situación límite que ya fue preocupante el verano pasado y que posiblemente en este será parecida. "En Navidad ya hemos hecho unos 90 turnos extras y durante la temporada unos 140 más lo que supone que se quedaran unos tres o cuatro al día descubiertos que teníamos que cubrir como podíamos y visto lo visto, esto no va a cambiar para este año".

Mientras, con motivo de la huelga convocada y que se distribuirá en paros parciales desde las 10.00 a las 12.00 horas y desde las 16.00 a las 18.00 horas, Maroto ha querido tranquilizar a la población. "Aunque se trata de una medida de presión intentaremos hacer el menor daño posible porque el nuestro es un trabajo totalmente vocacional y somos los primeros que sabemos de la importancia de nuestra labor".