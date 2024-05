Chenoa: “Nadie nos ha preparado para gestionar la fama”

La cantante y presentadora mallorquina ha sido la invitada en Más de Uno Ibiza y Formentera para hablar de su trayectoria y su concierto de este sábado a las 21.00 horas en Santa Eulària des Riu con el grupo Discover como teloneros a partir de las 19.00 horas.

Chenoa ha derrochado energía y sentido del humor a lo largo de la entrevista y no ha regateado ningún tema, abordando por ejemplo su regreso a Operación Triunfo como presentadora tras haber formado parte de la primera edición hace más de dos décadas después. “Lo cierto es que noté algo especial, con muchos nervios, y me di cuenta que más que darles algún consejo a los concursantes lo que realmente necesitaban era un abrazo que les reconfortara cada vez que terminaban una actuación”.

Además, ha explicado como ha cambiado a lo largo de todos estos años. “Nadie nos prepara para gestionar la fama y menos en los tiempos que corren donde hay tanta exposición y tantos canales para opinar sobre cualquiera de nosotros y por eso siempre recomiendo acudir a un psicólogo para poder hablar con él y contarle las cuatro cosas que se pasan por la cabeza en un momento determinado”.

Igualmente, también ha cambiado la música desde que ella comenzó en Operación Triunfo. “Ahora todo es muy diferente, con menos discos enteros y más canciones pensadas para las redes sociales y con propuestas con voces más finas que la mía, pero yo nunca me doy por vencida y por eso he publicado tras cuatro años un tema como Bailar contigo en el que hago un homenaje a mis inicios y en el que me muestro como soy porque yo entiendo el cantar como algo terapéutico”.

Por último, Chenoa ha asegurado que el concierto del sábado en Santa Eulària des Riu estará pensado para darlo todo y que en él hará un amplio recorrido por todos sus grandes éxitos, adelantando en exclusiva a todos los oyentes de Más de Uno Ibiza y Formentera que contará con una banda con músicos de gran experiencia y que vienen de estilos muy diversos y que cerrará la actuación con la canción Cuando tu vas, que se ha convertido en un himno para todos sus seguidores.