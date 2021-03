Gent per Formentera solicita el cierre perimetral de las Islas ante el aumento de la movilidad en Semana Santa

En un comunicado, GxF ha señalado que en Formentera están en una "situación muy favorable" tras semanas con datos "preocupantes" y con restricciones "severas" para la población y el tejido empresarial.

Según ha considerado GxF, la economía insular depende del turismo y "cualquier decisión que ponga en riesgo los avances hechos puede tener efectos muy negativos en la economía local". Así, han defendido una desescalada lenta, que debe ir en consonancia con el ritmo de vacunación, evitando una cuarta ola y evitando también poner en riesgo el inicio de la temporada, "muy importante" para la economía de Formentera.

GxF ha reiterado que es también "indispensable" la responsabilidad individual y que se mantengan las medidas de prevención y ha reconocido ver con preocupación el aumento de la movilidad en estas fechas.

En el comunicado, han lamentado la paradoja de contar con medidas muy restrictivas para los residentes, aunque vaya a producirse la llegada de viajeros extranjeros que desconocen las medidas a seguir. También han recordado la experiencia del puente de la Constitución y la Navidad y las consecuencias que tuvo el aumento de la movilidad y relajación de las medidas sociales.

Por ello, GxF ha criticado la política del Gobierno y de países de Europa que no van a evitar los viajes no necesarios y no establecen medidas a nivel europeo que limiten los desplazamientos que no sean esenciales.

También han reclamado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que rectifique su decisión de no aplicar el cierre perimetral de Baleares y lanzar un "mensaje claro" de restricción, realizando al mismo tiempo las gestiones necesarias para garantizar que la campaña de vacunación dé pasos en firme con el objetivo de garantizar la próxima temporada.