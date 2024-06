Daniel Granda: “En Ibiza hay unas 18.000 licencias turísticas y si se regularan todas podrían albergar a toda la población de Sant Antoni”

El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera Daniel Granda ha repasado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera la enorme problemática que hay con la vivienda en la isla y las medidas que se podrían tomar para intentar solucionarlo.

Granda ha asegurado que la situación ha ido creciendo tanto que actualmente tienen en el sindicato más casos de los que pueden atender y que el perfil habitual que acude a ellos “es el de personas o familias que tienen contrato en vigor pero que no pueden hacer frente a los altos precios y se ven en la calle con miedo a acabar viviendo en caravanas, tiendas de campaña o chabolas”.

Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera | Redacción

Tal es la gravedad del problema que el portavoz de los inquilinos ha asegurado que tienen que cambiar el formato de como realizan sus asambleas. “Hasta ahora las llevamos a cabo en bares pero el número de personas que se han ido sumando y vienen a intentar encontrar una solución a sus problemas está aumentando tanto que nos hemos planteado buscar otras alternativas antes de que los propios establecimientos no nos dejen hacerlo por falta de aforo”.

Funciones del sindicato

Ante esto, el portavoz de este sindicato que se creó en el año 2019 para luchar contra los precios abusivos del alquiler en la isla, ha explicado que “al no haber ningún tipo de regulación” técnicamente no pueden hacer mucho más que “ofrecer asesoramiento o estrategias para encontrar una solución habitacional” a los que buscan alquilar un piso. Y en este caso algunos consejos son sorprendentes como por ejemplo “el que digan que no tienen hijos o perros porque estos están siendo los principales argumentos que emplean muchos de los arrendadores a pesar de que los candidatos son personas solventes y con contratos estables”.

Al mismo tiempo, también intentan “mediar y presionar a la administración pública para que cumplan las leyes como no están haciendo hasta ahora”. Y es que según Granda “a pesar de que el Gobierno central sacó una ley de vivienda que regula los precios del alquiler y que da un cierto respiro a los aspirantes para negociar con el propietario actualmente se encuentra secuestrada y paralizada por el Govern balear de Marga Prohens”.

Sin embargo, tampoco cree que esta ley sea “la solución definitiva al problema que hay con la vivienda en Ibiza”. No en vano, para él “todo es un problema estructural que tiene ramificaciones como la masificación o la especulación inmobiliaria y por eso es necesario que nos replanteemos el uso que estamos haciendo de las viviendas y es que según algunos estudios en Formentera hay más de un 40% de viviendas vacías y en Ibiza más de un 30%”.

Incluso, el portavoz del sindicato va un paso más allá. “La mayor parte se corresponde a segundas residencias, para temporada para trabajadores o al alquiler turístico o ilegal, como demuestra que solo en Ibiza hay 18.000 licencias turísticas y si se regularán todas podríamos albergar a toda la población de Sant Antoni”.