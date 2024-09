URA denuncia que los ganaderos están pagando las vacunas de los terneros contra la lengua azul

Desde Unión Rural Asturiana, Borja Fernández denuncia que los ganaderos están asumiendo el coste de vacunación de los terneros contra la lengua azul y que la consejería tarde más de 15 días en actualizar los datos: "Ahora mismo, pues se encuentran en un limbo. El ganadero está teniendo que asumir el coste de la vacunación y encima ahora se suma un nuevo problema. Y es que la Consejería está tardando entre 15 y 17 días en grabar los datos de esos animales".

¿Cuál es la consecuencia? "Los ganaderos no pueden vender y los tratantes no pueden comprar". Fernández denuncia, en Onda Cero, la situación de un mercado "medio parado". Apunta a un fallo administrativo de Consejería: Yo no sé qué pasa ahí, si hay poca gente destinada, pero los datos no se transfieren y los animales no se pueden mover. Hay un problema grave".

Denuncia que los ganaderos estén asumiendo los costes de vacunación cuando se trata de una campaña obligatoria por parte de la consejería de Medio Rural: "Se vacunaron vacas, pero los terneros que no tenían la edad quedaron sin vacunar y hasta ahora no había plan para revacunar. Es decir, el que quisiera vender tenía que hacerse cargo de la vacunación cuando es una campaña obligatoria". A este problema se suma ahora que no se están tramitando los datos: "Después de vacunar los terneros, el veterinario manda los datos, pero tardan 15 o 17 días".

El coste de la vacuna asciende a 10 euros por dosis, más la salida del veterinario. "En mi caso -apunta Fernández- que llamé para un animal , me supuso €50 entre la salida y las dos vacunas".

De cara al nuevo curso que ahora empieza, desde URA le piden a la consejería, liderada por Marcelino Marcos, mayor rigor en el tema de las enfermedades. "Tanto con el mosquito como con el tema de la lengua azul. No puede ser que haya campañas obligatorias de consejería subcontratadas a empresas y al final el coste lo esté asumiendo el ganadero". También, organización interna: "No puede ser que se tarden 15 o 17 días en grabar unos datos". Finalmente, piden una reunión con la consejería, después de meses esperando, tras la última, celebrada el pasado mayo.