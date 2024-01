SEMES Asturias recomienda el uso de la mascarilla aunque no sabe si sea necesario imponerlo

El Ministerio de Sanidad y las CCAA, reunidos este lunes en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), no han llegado a un acuerdo sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que, durante la reunión, Sanidad se han recogido algunas propuestas de las comunidades y se les ha dado un plazo de 48 horas para recoger todas sus aportaciones, como puede ser ampliar estas recomendaciones de mascarilla en las farmacias.

"Hemos hablado y hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población", ha señalado García, en declaraciones a los medios.

RECOMENDACIÓN VS. IMPOSICIÓN

El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en Asturias, José Antonio García, no sabe si es "necesario imponer el uso de mascarillas" pero sí lo considera "absolutamente recomendable". Dice que es muy importante que nos mentalicemos no solo del uso de la mascarilla, apunta, si no también de la implementación de otras medidas de prevención como "el lavado de manos o el aislamiento en caso de fiebre". Le parece que no es necesario agobiarse y ponérsela por la calle pero sí "en espacios cerrados, poco ventilados, con calefacción y aglomeración de gente".

RÉCORD DE ASISTENCIAS EN URGENCIAS DEL HUCA

Precisamente el incremento de enfermedades respiratorias, que han protagonizado varios momentos epidemiológicos en las últimas semanas, "han provocando una grandísima presión asistencial sobre los servicios de urgencias asturianos". De todas formas, y gracias al esfuerzo de los sanitarios, quienes han incrementado sus turnos, podemos evitar "de momento" hablar de colapso, tal y como ocurre en otras comunidades. También por "problemas logísticos del sistema". En este punto, José Antonio García se refiere a aquellos pacientes con dolencias respiratorias que, ante la imposibilidad de acceder a una atención primaria "por descanso del personal", con "la celeridad necesaria", acuden a urgencias lo que provoca "una enorme sobrecarga de trabajo para los servicios de urgencias". En el caso del Hospital Universitario Central de Asturias, se produjo un "récord histórico" el pasado 26 de de diciembre, "con más de 500 pacientes atendidos en urgencias" en un lapso de 24 horas vs. los 380 atendidos el día 23.

AUMENTAN LOS CASOS DE GRIPE A

En este sentido, el presidente de SEMES Asturias advierte de que, aunque la presión del virus sincitial está disminuyendo y el aumento de casos de COVID no ha aumentado de manera muy dramática, sí se espera una subida en el pico epidémico en la circulación y la infección de la gripe; sobre todo, "del tipo A". De ahí su insistencia en el uso de la mascarilla aunque, en el caso de urgencias, "la mayoría de la gente está haciendo un uso responsable".