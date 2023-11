Raquel Sánchez garantiza que la llegada de la alta velocidad a Asturias no se verá afectada por la huelga convocada en Renfe

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, se ha mostrado este martes convencida de que la huelga que ha sido convocada en Renfe no afectará a la llegada de la alta velocidad a Asturias, cuya inauguración está prevista para el 29 de noviembre. El primer servicio comercial tendrá lugar el día 30 de noviembre, día en el que está prevista una de las jornadas de huelga.

"Aseguraremos unos servicios mínimos, en cualquier caso, y por lo tanto podremos poner en servicio esa alta velocidad, la llegada de la alta velocidad a Asturias como anunciamos en su día", ha declarado a preguntas de los periodistas en Gijón.

Los comités de empresa de Renfe y Adif acordaron a comienzos de mes convocar huelga ante la incertidumbre generada en las plantillas por el traspaso de Rodalies.

Sánchez ha explicado que desde el Ministerio están hablando con los sindicatos "desde el primer día" tras hacerse público el acuerdo con Esquerra Republicana.

"Me puse en contacto personalmente con los sindicatos y estamos trasladando que en cualquier caso los derechos de los trabajadores van a estar garantizados, sus condiciones, sus derechos adquiridos, también la movilidad laboral y por lo tanto estamos hablando con ellos para intentar desconvocar esas movilizaciones", ha declarado.

LA HUELGA SE MANTIENE SI AFECTA A LOS TRABAJADORES

Precisamente UGT, uno de los sindicatos convocantes ha asegurado que revisarán el texto de la nueva Ley de Amnistía para constatar si efectivamente, el traspaso de rodalies a Cataluña afectará a la plantilla de trabajadores. Según la Secretaria de Política Institucional y Territoriales de UGT, Cristina Estévez, cuando hablaron de huelga en Renfe lo estaban haciendo bajo un marco de sospecha de supuestos pero no de un texto. "Estamos viendo y estamos desgranando en la actualidad cuál es ese texto que realmente disiente y se separa mucho de lo primero que se decía en los medios. Es cierto que hasta que tú no tienes una ley no te vas a pronunciar. Anunciamos en su momento ese tipo de huelga si se ponía en peligro la viabilidad y la estabilidad de las plantillas de Renfe por ese traspaso. Vamos a ver si eso es así y, si lo es, evidentemente se mantendrá".

MÁS DE TRES MILLONES PARA PROMOCIÓN

1 millón 600 mil euros es el presupuesto destinado, por el Principado, para la promoción de la variante de Pajares durante este año. Hasta ahora, solo se han gastado unos 300.000. El próximo ejercicio estiman que ronde los 2 millones.

El objetivo de esta campaña, con una primera fase que incluye presencia en las estaciones madrileñas de Atocha y Nuevos Ministerios, además de Valladolid y León es, en palabras de Lara Martínez, viceconsejera de Turismo, "vendernos como un destino sostenible, de tranquilidad y calidad".

La segunda fase estará centrada en la promoción de una nueva imagen, una vez estén disponibles nuevos billetes para venir a Asturias, con acciones como la presencia de la variante en FITUR. En cuanto al precio de dichos pasajes, la viceconsejera considera que no va a ser una barrera: "Los precios son competitivos pero lo que está demostrado es que la gente está dispuesta a pagar, dentro de unos límites, cuando lo que tienen delante es un destino competitivo y de calidad".

Declaraciones de la viceconsejera tras una nueva reunión de la Mesa de Turismo de la llegada de la Alta Velocidad Ferroviaria a Asturias, presidida por Gimena Llamedo, vicepresidenta, y en la que han participado todos los agentes implicados. Uno de los objetivos, dice Martínez, es colaborar con el sector para diseñar paquetes promocionales de forma conjunta.

UN NUEVO MODELO LOGÍSTICO PARA LA REGIÓN

La consejera de Transición Ecológica, Industria, y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, se ha mostrado convencida de que la apertura de la Variante de Pajares y llegada del AVE el próximo día 30 va a suponer un cambio en el modelo logístico del Principado. La consejera se ha referido a la mejora estructural de infraestructuras logísticas y de comunicación, y ha insistido en que las mismas que tienen como principales hitos la puesta en servicio, el próximo 30 de noviembre, de la Variante de Pajares, y el futuro desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales, la Zalia.

Tal y como viene defendiendo el Ejecutivo asturiano en estas últimas semanas, la apertura de la variante supondrá un gran impacto económico en cuanto al nivel de movimiento de personas, máxime ante las altas ventas de billetes, pero más allá de ese impacto Roqueñí ha querido al impacto que tendrá en la industria asturiana.

Así ha destacado que se reforzará la intermodalidad y también conllevará un impacto en los tráficos e entrada y salida de los tráficos portuarios. "Estoy segura de que permitirá captar nuevos tráficos que ahora no tenemos con un impacto muy positivo en la industria y las empresas asturianas", ha insistido.