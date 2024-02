El Principado traslada a los ayuntamientos las medidas inmediatas para mejorar la seguridad en el corredor del Nalón

El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, ha trasladado este lunes a los cinco alcaldes del valle del Nalón --Langreo, Laviana, San Martín del Rey Aurelio, Caso y Sobrescobio-- las medidas que el Gobierno de Asturias podrá en marcha a partir de la próxima semana.

Las medidas se realizarán en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico para mejorar la seguridad en el corredor del Nalón (AS-117), basadas en el análisis de las condiciones de la vía desde el puente atirantado (Km 4,400) hasta Rioseco (Km 28).

En los próximos días comenzarán los trabajos de refuerzo y renovación de la señalización vial para informar sobre la instalación de radares y la unificación de límite de velocidad máxima a 80 kilómetros por hora entre Sama y Laviana, con el objeto de reducir la siniestralidad sin causar una afección significativa en la capacidad de la vía.

Además, se mejorará la separación y delimitación de los flujos de tráfico al repintar y dar carácter continuo a la doble raya entre Sama y L'Entregu/El Entrego. Igualmente, se coloreará el interlineado y se sustituirán los elementos reflectantes para aumentar la visibilidad. También está prevista la renovación de la señalización vertical y horizontal en otros puntos del corredor, como la circunvalación de Blimea y la zona de Comiyera, en Sobrescobio.

Al margen de las medidas relativas al refuerzo de la seguridad vial, el Principado licitará de manera urgente las actuaciones que permitan implantar una separación física de los sentidos de la vía mediante medianeras de hormigón o barreras metálicas, en función de los anchos globales de la carretera en cada tramo. Una vez determinada la solución adecuada para cada tramo, la previsión es que la actuación se licite a la mayor brevedad posible para desarrollar los trabajos en primavera.

MEJORA ESTRUCTURAL DE LA VÍA

Calvo también ha avanzado a los cinco alcaldes, con los que se ha reunido esta tarde, que a lo largo de este mes se licitará el concurso para la elaboración de un estudio de trazado y alternativas para la AS-117, que cuenta con consignación en el presupuesto de este año. Una opción pertinente para estudiar, la del desdoblamiento del corredor, según el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, que pide saber, lo antes posible, si se va a poder hacer o no: "Con la cautela necesaria de una inversión considerable y hay que tener en cuenta todos los aspectos que pueden afectar al propio entramado urbanístico del valle del Nalón. Lo que siempre pedimos es que no sean obras faraónicas que tarden mucho en hacerse o por lo menos en saber si se van a poder hacer o no".

Roberto Marcos, regidor de Langreo, sigue pensando que el desdoblamiento es una solución: "El problema es que a veces puede ser una solución en nuestra cabeza pero no una solución real. Tenemos que ver las condiciones, tanto técnicas como ambientales para poder desarrollarlo".

Además de apelar también a una mayor responsabilidad por parte de los conductores, los alcaldes valoran positivamente el compromiso adquirido por el consejero de incrementar esfuerzos en potenciar y aumentar los recursos en materia de transporte público.

REFORZAR CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL

En el transcurso del encuentro, el titular de Fomento ha subrayado la necesidad de realizar un esfuerzo coordinado para rebajar la siniestralidad en el corredor del Nalón. En este sentido, ha solicitado a los ayuntamientos colaboración para reforzar las campañas de seguridad vial y los controles de alcohol y drogas en la zona. Calvo ha apostado por fortalecer los controles e incidir en las políticas de sensibilización sobre las normas de seguridad, aspectos en los que la cooperación de los municipios puede resultar determinante.

El Gobierno del Principado y los regidores del Nalón han coincidido en la necesidad de impulsar el transporte público para convertirlo en la mejor alternativa de movilidad sostenible en el valle, tanto en ferrocarril como por carretera.