El popular Luis Venta acusa a Barbón de tener poca sensibilidad hacia los afectados por el ERE de Saint-Gobain

Los grupos parlamentarios de la oposición han mostrado este miércoles, tras la reunión de la Junta de Portavoces, su preocupación por el anuncio de la dirección de Saint-Gobain Sekurit de cerrar sus instalaciones en Avilés lo que supone el despido de su plantilla, que ronda los 160 trabajadores. PP y Vox han sido muy críticos con el Gobierno de Adrián Barbón y su comportamiento ante el anuncio ya que afirman que eran "conocedores de este cierre y no han hecho nada".

En este sentido el diputado parlamentario del PP, Luis Venta ha indicado que este anuncio por parte de la empresa es "un nuevo episodio en el que se desprecia a esta comunidad autónoma".

"Hoy sabemos que todas las instituciones, que el Gobierno de España, que el Gobierno de Asturias y que el Ayuntamiento de Avilés, eran perfectamente conocedores, a través y de primera mano, por parte de la empresa, del cierre de esta línea de producción, que iba a poner a 160 trabajadores en la calle. Y no han hecho nada", ha dicho Venta.

Para la portavoz de Vox, Carolina López, este anuncio de Saint-Gobain es el resultado de "seguir aplicando la Agenda 2030, que solo trae ruina".

"No puede ser que el Gobierno de Asturias no pueda o sepa o quiera dar soluciones", ha dicho López, que además ha criticado a la consejera Nieves Roqueñí por pedirle compromiso a la empresa. "Qué mas quisiera la empresa que seguir produciendo en Asturias, pero no puede", ha dicho.

EXPLICACIONES A LA EMPRESA

Quienes sí consideran que la empresa debería dar más explicaciones por este cierre son el grupo de IU-Convocatoria por Asturies. Su diputado Xabel Vegas ha indicado que su grupo está "muy preocupado por la situación de los 160 trabajadores".

Por su parte la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha incidido en que desde el inicio de la legislatura su grupo ha reivindicado que Asturias disponga urgentemente de un Fondo de Participación Pública en empresas estratégicas implantadas en nuestro territorio.

El también diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, Sain Gobain, ha destacado que tras l anuncio del cierre hay dos cuestiones. Por una parte los problemas de demanda y por otra queno se han atendido de manera adecuada a las señales de alerta lanzadas por la compañía durante años.

CRÍTICA SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS

Las motivadas por el cierre de la planta Sekurit no han sido las únicas críticas de los grupos de la oposición hacia el Gobierno, ya que PP y Vox han vuelto a cargar contra la Alianza por las Infraestructuras y contra la política del Ministerio de Transporte.

El diputado del PP, Luis Venta, ha indicado que una vez más el presidente Adrián Barbón está ejerciendo "de actor secundario en esta mala película para Asturias, en el papel de amnistiador del escarnio".

"Barbón usa torticeramente un informe para descartar el túnel del Víal de Jove. Si es viable o era viable, cual es el problema, pues el problema son los euros, el problema es el dinero que seguramente destinará a Cataluña o País Vasco en detrimento de Asturias", ha dicho Venta Cueli.

Por su parte desde Vox, Carolina López, ha indicado que por ahora la Alianza por las Infraestructuras es una "tomadura de pelo" y sólo será un instrumento útil cuando se alcancen sus objetivos.