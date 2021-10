Ziganda: "Tenemos que confiar en nuestras fortalezas"

José Ángel Ziganda no pierde la calma por los cinco empates consecutivos. El navarro mantiene que el equipos hace muchas cosas bien y que está recibiendo muy pco premio para los méritos realizados hasta ahora. Su trabajo es conseguir que nadie decaiga en el esfuerzo para volver a la senda del triunfo: "Al vestuario le digo un poco de todo, lo que a vosotros. Que tampoco es casualidad tanto empate y que tenemos que confiar en nuestras fortalezas, en que el equipo está muy cerca de dar ese paso respecto al año pasado, donde nos queremos instaurar… y que tenemos que ser muy agresivos mentalmente y muy ambiciosos".

Para acabar con la racha de igualadas tienen cimientos sólidos y que les hacen creer: "No tengo duda del compromiso porque solo hay que ver cómo corren, cómo van y el esfuerzo que hace el equipo, que es brutal. Estoy encantado en ese sentido".

Con el equipo instalado en la mitad de la tabla siempre hay comentarios sobre la continuidad del técnico pero Ziganda prefiere mirar el largo plazo: "Soy consciente de que, no sé si para el entrenador que siempre tiene más urgencias, pero los objetivos se consiguen en mayo o junio. Mientras tanto todos los partidos valen igual, pero yo personalmente soy optimista y tengo confianza en lo que estamos haciendo. Veo mucha luz y muchísimas cosas que hacemos bien y muchísimas cosas que podemos mejorar, que veo que las podemos mejora".

El técnico azul confirmó que Pierre Cornud está en condiciones de volver a ser alineado, mientras que con Luismi los plazos no se pueden apurar por todo lo que rodea al centrocampista andaluz al que el COVID le ha pasado factura y no quieren asumir riesgos con él. Borja Bastón estará disponible en función de sus sensaciones y habrá cambios en el once titular para refrescar el equipo ante la acumulación de partidos.