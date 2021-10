El Unicaja Banco da primero

Había expectación por ver la puesta en escena del nuevo Unicaja Banco Oviedo en la LEB Oro y no defraudó. Los de Natxo Lezkano supieron reponerse de un flojo primer cuarto para llevar el encuentro a dos prórrogas y terminar por traerse a la capital de Asturias la primera victoria de la temporada.

Kostecka, Frey, Kamba, Kabasele y Martí fueron los elegidos para iniciar el primer encuentro de la temporada. Los locales entraron mejor al choque y se llevaron el primer cuarto, con ocho puntos de ventaja.

Tocaba remar y los ovetenses se pusieron manos a la obra. Se llevaron el segundo parcial por cinco puntos, pero tras el descanso los alicantinos metieron una marcha y volvieron a abrir hueco en el luminoso.

La última entrega del encuentro no pintaba bien para el Unicaja, pero el equipo echó mano de la garra y la buena defensa para forzar la prórroga. Los primeros cinco minutos extra no sirvieron para decidir al vencedor y hubo que jugar una segunda. Con un punto de desventaja, se llegó a la última jugada. Harald Frey intentó la canasta pero no acertó. En el rebote, Oliver Arteaga se impuso y anotó, sobre la bocina, los dos puntos definitivos que sellaban el primer triunfo del curso.

No hay mucho tiempo para el disfrute porque mañana llega la segunda cita del campeonato y el estreno en casa frente a Iraurgi SB.

ALICANTE (96): Quinteto inicial: Van Zegeren (18); Matuilonis (11), Arcos (6), Llompart (16), Jakstas (8). También jugaron: Cabral (-), Pilepic (17), Simmons (13), Noguera (-), Noguerol (3), Menzies (4).

UNICAJA BANCO OVIEDO (97): Quinteto titular: Kostecka (8), Frey (21), Kamba (11), Kabasele (11), Martí (5). También jugaron: Meana (9), Bartolomé (2), Cubero (-), Arteaga (23) Mcdonell (11), Lobaco (-), Martín (-)

PARCIALES: 1º C 25/17 2º C 10/15 3º C 21/13 4º C 17/28 5º C 9/9 6º C 14/15