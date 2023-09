"Quiero a Oviedo como se quiere a una madre"

Ramón Melendi Espina, más conocido como Melendi, ha recibido esta mañana el título de hijo predilecto de Oviedo, en el Auditorio Príncipe Felipe. Durante el acto se han entregado también los reconocimientos como hijos adoptivos de la ciudad al pintor Manuel García Linares, Manuel Fernández Quevedo, presidente de la asociación Día de Galicia en Asturias, el periodista Evaristo Arce, Amelia Valcárcel, filósofa, y el desaparecido pintor y escultor, Eduardo Úrculo.

Entre los asistentes, incluidos representantes del consistorio local, la delegada del gobierno, Delia Losa, o Esther Fernández, Fiscal Superior del Principado de Asturias, hubo sonrisas, aplausos e incluso alguna que otra lágrima. Una la de la hija del artista, que se emocionó al ver a su padre hablando de sus raíces. Melendi recogía esta mañana el título de hijo predilecto de Oviedo, "con orgullo y emoción", en compañía de sus padres, su hermana, su mujer, Julia Nakamatsu, y dos de sus cuatro hijas. La quinta, Dakota, nacerá en unos meses.

"Orgulloso y emocionado"

Durante estos días, ha dicho, le han venido a la mente "muchísimos recuerdos" vividos en Oviedo, destacando que la ciudad le enseñó a no rendirse y a luchar por lo que quiere. "Aquí cometí muchos errores, muchos, pero aquí también aprendí que el error no era algo tan malo", sino "un gran maestro que te daba la oportunidad de intentarlo de nuevo, con energías renovadas", ha relatado. En su discurso de agradecimiento, no faltó ninguno de los personajes ni establecimientos que marcaron su infancia, incluido el Real Oviedo. "Nuestra ciudad está conectada con nuestra raíz más profunda", apuntó.

Con 24 discos de platino en su haber y más de 3 millones y medio de discos vendidos, el artista considera la vida como una partida complicada de ajedrez. En su caso, asegura, "todas las piezas que forjaron mi carácter fueron carbayonas". "Quiero a Oviedo como se quiera a una madre, por encima de todo. Oviedo es y siempre será el escenario de mi vida". A la capital asturiana, dice, le debe más de lo que pensaba. "Oviedo me enseñó a no rendirme, a levantarme, a creer en mí y a luchar por lo que quiero. Y a través del perdón, y con el paso del tiempo, a darle más importancia a ser feliz que a tener razón".

"Un hombre muy cabezón"

Hoy Ramón Melendi recibe el cariño de sus paisanos y de esa tierra de sueños a la que le cantaba en uno de sus temas más icónicos. Uno de ellos, su amigo y también empresario, Pelayo González Blanco, fue el encargado de glosar al artista:" Nos conocimos hace muchos años. El Meli de entonces era un tío guaperas, con sus camisas chevignon, pelo rapado y un brillante en cada oreja. En su infancia llegó a jugar en varios equipos de la ciudad. Un central que tiraba caños para sacar el balón e incluso chilenas imposibles. Estaba claro que ibas para estrella", le dijo. González definió al cantante como un "ejemplo real de que si alguien ama lo que hace y cree en sí mismo es capaz de llegar a donde se proponga. Si eres grande como artista más aún como persona. Hombre humilde, cariñoso, ingenioso, generoso y solidario. Con mucho carácter y muy muy cabezón. Los que te tenemos cerca, lo sabemos bien". Hoy haces historia, le dijo, "pero eres ya nuestra leyenda".

Inquebrantable compromiso con Oviedo

Según el alcalde, Alfredo Canteli, este es un reconocimiento no solo a su reconocida trayectoria, sino a su inquebrantable compromiso con Oviedo. "Pocos ovetenses son tan universales como tú", le dijo el regidor en su discurso. "Presumes de oviedismo y ovetensismos allá donde te encuentras", comentó y destacó la constante implicación de Melendi con la ciudad que "le vio nacer y también con el Real Oviedo", factores que, subrayó, le "han convertido en un símbolo que une ya a varias generaciones de ovetenses a través de su música". "Qué bonito sería- le espetó entre risas- que al final de este acto nos cantaras el Volveremos". El alcalde destacó el privilegio de poder entregar estos reconocimientos y dijo sentirse muy feliz con el trabajo y el talento de los hoy convocados que, apuntó, con su trabajo y talento "han contribuido a hacer de Oviedo la ciudad de ensueño que es hoy en día". El nombramiento, aseguró, supone "saldar una deuda y devolveros algo de lo mucho que nos habéis dado".

"No tengan duda - dijo el artista- que siempre se me llenará la boca al hablar de su gastronomía, de sus paisajes y, sobre todo, de sus gentes y su nobleza. también me seguirá inundando el alma de emoción cuando por muy lejos que esté, en el público vislumbre dos o tres camisetas del equipo de mi corazón". Y entonces Ramón, Melendi, recogió el guante que le lanzaba el alcalde y entonó, acompañado del futbolista Santi Cazorla, ese Volveremos que se ha convertido ya en himno del equipo local. A Melendi le esperan 3 conciertos en 3 noches, frente a 27.000 asistentes. Hoy, subraya el artista ovetense, es un hombre moderadamente sano y feliz gracias a los ovetenses.