PSOE y Somos atacan al equipo de Gobierno

El concejal socialista Ricardo Fernández habló sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que anula la ampliación de las terrazas por no haberse modificado la ordenanza municipal a través de un Pleno y ha advertido de las consecuencias que puede conllevar la misma, como podría ser la reclamación del pago de las tasas que se ha llevado a cabo.

"Qué pasa con las tasas generadas y pagadas por esa ocupación puntual que ahora queda anulada y por tanto eran ilícitas. Yo si fuese hostelero preguntaría por la misma", ha destacado el edil socialista, que ha incidido en que para el Gobierno de Alfredo Canteli los plenos y las comisiones son "ornamentales" y de ahí las consecuencias.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernández ha destacado que por mucho que el concejal Ignacio Cuesta diga que esta sentencia "no tiene mayor trascendencia", lo cierto es que sí que la tiene, porque además afirma que "de no ser así el TSJA no se hubiese pronunciado".

El edil socialista ha lamentado el "absoluto caos al que la actitud del Gobierno está llevando al Ayuntamiento con un comportamiento absolutamente despótico". Ha criticado que no tienen en cuenta a nadie, ni a vecinos, ni a oposición y obligan a todo el mundo a acudir a los tribunales con las consiguientes consecuencias para la Administración.

Así, ha lamentado que actualmente hay una situación caótica en torno a las terrazas y ha destacado que lo que debería hacerse es aplicar la ordenanza de enero de 2015, ya que "el tiempo pasa, los anuncios se suceden pero nada se sabe de la nueva ordenanza de terrazas", lo mismo que ocurre con otras muchas normas que "se anuncian serán las mejores pero luego nada se conoce".

Fernández ha insistido en que el equipo de Gobierno "ningunea de manera absurda todo lo que le proponen los grupos de la oposición" y ha calificado de "auténtico cortijo" el Ejecutivo que únicamente va a los plenos "a escargatar".

SOMOS SE UNE A LA CRÍTICA

Desde Somos Oviedo, Ignacio del Páramo aseguró que esa sentencia es una muestra más del comportamiento despótico del Gobierno de Alfredo Canteli. Nos vemos nuevamente ante una actitud totalmente autoritaria del Gobierno municipal, un rasgo muy característico del alcalde Alfredo Canteli y de Ignacio Cuesta", ha dicho Del Páramo, que ha manifestado que era muy sencillo haber trasladado al pleno esa decisión.

Lamenta Somos que una vez más la forma de actuar del Gobierno municipal deja "en ridículo público a la administración local" y asegura el edil que ya ha perdido la cuenta de las sentencias en contra del consistorio.

"Vemos continuamente como nos dejan en ridículo, están haciendo mucho daño a Oviedo y esta sentencia es un ejemplo más de ello", ha manifestado Ignacio del Páramo.