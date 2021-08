Podemos pide a Canteli que incluya el bable en las nuevas "letronas"

Aprovechando la retirada de la retirada de las "letronas" de la Plaza del Carbayón para la renovación de las mismas, desde Podemos aseguran que se trata de "una buena oportunidad para que el bipartito respete la toponimia que desde su llegada ha ninguneado constantemente".

La portavoz de la formación morada, Lluisa Nogueiro, pide a Canteli que no sea "negacionista", insistiendo en que la actitud de su gobierno "niega la realidad de muchos hablantes y la ocultan al turismo que viene a conocer nuestro municipio y nuestra ciudad por razones culturales".

Nogueiro asegura que no se trata de algo interpretable, sino que el gobierno municipal está incumpliendo la 'Ley de Uso y Promoción del Bable/Asturiano'. No obstante, "lo más probable es que no llevemos la situación a la vía jurídica", dice la portavoz, que sí se compromete a seguir presionando al bipartito.