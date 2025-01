Nacho Vidal: "Percibo un ambiente muy positivo"

"Encantado de estar aquí, todo lo que percibo es súper positivo y tengo muchas ganas de crecer con el club. Es un proyecto muy potente, sólo hay que ver la plantilla. Además, la ciudad me ha ayudado mucho a tomar esta decisión, se respira mucho fútbol y mucha pasión", señaló Nacho Vidal.

Sobre su debut con el equipo, Nacho fue autocrítico, reconociendo la dificultad del encuentro: "Fue muy complicado, el Castellón es muy peculiar en lo que hace. No estuvimos muy fluidos con el balón, pero con la victoria todo se ve mejor y se corrige más fácilmente. Venía de no participar mucho, y cuando no tienes ritmo de competición puedes notarlo, pero aguanté bastante bien. Dije que me sentía preparado para competir y estoy contento con mi rendimiento".

El futbolista destacó también la intensidad y el nivel del equipo: "Veo una gran plantilla. Hay muy buen nivel, la gente entrena a una intensidad altísima, y eso nos va a ayudar mucho. Estoy contento de estar aquí porque la línea entre Segunda y Primera División es muy delgada, los equipos están muy parejos".

Finalmente, Vidal enfatizó la importancia de la afición y del ambiente del estadio: "Saltar a un estadio donde la gente está tan metida y sentir los colores de este club es algo valioso. Ya vimos cómo se vino abajo el estadio con el gol. Soy muy sensible a estas cosas, y estar dentro de este ambiente es algo que te motiva".

Roberto Suárez: "Estamos atentos al mercado, pero cómodos con la plantilla"

El director deportivo, Roberto Suárez, analizó la situación del mercado de fichajes y las posibles incorporaciones para reforzar el equipo: "Estamos dispuestos a avanzar con algún jugador que pueda ayudarnos a equilibrar mejor en alguna posición. Valoramos que con las lesiones podríamos llegar a estar en una situación incómoda. Lo veo complicado, pero estamos mirando opciones. Estamos cómodos con la situación actual, pero expectantes de si aparece algo interesante".

En cuanto a la posible salida de Jaime, Suárez explicó: "Atrás estamos bien y de sobra. La salida de Jaime sería porque entendemos que puede equilibrarse con los centrales del filial. Él necesita competir más regularmente, y el filial es poco para su nivel. Consideramos que puede ir a un sitio que le venga bien".

Respecto a la delantera, el director deportivo dejó la puerta abierta a posibles movimientos: "En la parte de arriba es donde estamos más atentos, por si las lesiones nos afectan como ahora con jugadores importantes fuera".

Agustín Lleida: "No queremos meter jugadores en el mercado"

Por su parte, el director general, Agustín Lleida, fue tajante respecto a posibles salidas: "Ha habido intereses, pero no avanzamos en ninguno porque queremos que sigan todos. No queremos meter jugadores en el mercado".

Lleida también ofreció detalles sobre el adiós de Dotor: "Hubo interés de otro equipo por él. Las condiciones iniciales no convencían al Oviedo, pero con el paso del tiempo las cosas cambiaron. Cuando vimos que era una buena oportunidad, lo ejecutamos".

El gerente concluyó con una reflexión sobre los informes que manejan en el club para la ciudad deportiva: "Pensamos que iba a ser más rápido, pero hay que mirar bien los resultados de los informes. Cuando haya algo concreto, lo anunciaremos".