Moro: “Aquí estoy muy feliz y todos lo saben”

Raúl Moro llegó sin hacer ruido en el mercado de invierno y ha conseguido ir colándose en los planes de Álvaro Cervera y como jugador cedido, es propiedad de la Lazio, su futuro debe ser abordado a partir del 30 de junio, pero él deja claras sus intenciones: ““Aquí estoy muy contento, lo saben mis agentes, mi familia y mis amigos. Al final de temporada ya se verá”.

Su experiencia en la capital del Principado está encajando en lo que él esperaba: “Sin tener ese minutaje que al final todo el mundo espera, me siento considerado por el cuerpo técnico. Y eso es lo que valora un jugador. Todo el mundo quiere jugar más, pero lo importante ahora mismo es el equipo”. En esa línea, las sensaciones de las últimas jornadas han mejorado: “Me estoy sintiendo muy bien cada vez que juego, pero lo importante es que el equipo está en una buena dinámica. Me encuentro bastante mejor que cuando llegué, que al fin y al cabo llevaba tiempo sin jugar y me costó. Ahora tengo ritmo después de tantos entrenamientos junto a mis compañeros y me siento muy bien”

SEQUEIRA, CON EL GRUPO

En la penúltima sesión de trabajo del equipo hubo buenas noticias para Cervera, Leo Sequeira pudo unirse al grupo, después de dos días alejado de los ensayos y todo indica que estará disponible para el encuentro del sábado en Ibiza, con lo que la lista de bajas la compondrán: Tarín, Jimmy, Javi Mier, Borja Bastón, Montoro y Juanfran. Mañana se conocerá la lista de convocados.