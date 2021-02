Más de Uno Oviedo Noticias 8.20 08/02/2021

En Laviana ya están en vigor el confinamiento trimestral y resto de medidas 4+. En esta localidad del Nalón, la vivienda personal del Presidente del Principado sufrió ayer el lanzamiento de huevos y octavillas. Presidentes autonómicos como Miguel Ángel Revilla o Javier Lambán han apoyado a Adrián Barbón. Tanto el PSOE como los partidos de la oposición han condenado el ataque. Desde el PP, Teresa Mallada ha destacado que no se consigue nada lanzando huevos pero ha afirmado entender el malestar y el hartazgo de miles de asturianos, provocados por la toma de decisiones drásticas que Barbón no acompaña de medidas económicas. La FSA considera que Mallada no ha estado a la altura por estas declaraciones y agradece la condena sin medias tintas de Foro, Ciudadanos e Izquierda Unida.