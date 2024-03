Lleguen, o no, los fondos europeos, la obra de El Fontán se hará "de una u otra manera"

El concejal de Planeamiento y gestión urbanística, medio ambiente, infraestructuras y proyectos estratégicos, Ignacio Cuesta, confirma que si desde el Ayuntamiento no logran cumplir con los requisitos necesarios para recibir los fondos europeos, para las obras de reforma del mercado del Fontán, la obra se realizará de una u otra manera.

Según las bases de la convocatoria de ayudas, procedentes de la Unión Europea, las obras tenían que estar inicialmente terminadas el 30 de junio. Un plazo de ejecución inicial que se amplió al 31 de diciembre con la necesidad de que un porcentaje de la obra esté ejecutado en esa fecha.

Por parte del Ayuntamiento, se ha trasladado una solicitud al ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que, en palabras del concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, entiendan la circunstancia específica de un proyecto que compete a dos administraciones, y flexibilice los requisitos establecidos para para la ejecución de las ayudas. Y, aunque no las da por perdidas, ni mucho menos, Cuesta confirma que de no obtenerlas, el Ayuntamiento asumiría la totalidad de la obra: "Las obras van a ejecutarse de una u otra manera", asegura. De todas formas, se muestra "convencido" de que el Ministerio va a ser "sensible" a las especificidades del proyecto. Se refiere el edil al hecho de que el Mercado de El Fontán es un edificio protegido y, por tanto, cualquier actuación ha de contar con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio del Principado de Asturias.

La reforma del Mercado de El Fontán, que permitirá ganar una planta con tres establecimientos hosteleros y un centro polivalente, está presupuestada en 4,3 millones de euros, de los que casi 2 y medio provienen de fondos europeos.