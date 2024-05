Leo Román: “Afrontamos el partido con confianza y solidez»

El balear subrayó el esfuerzo colectivo del equipo en el reciente partido contra el Zaragoza: “Fue un buen partido de todo el equipo. Sabíamos que el Zaragoza era un gran equipo y que iba a ser difícil. A balón parado son complicados y tuvieron muchas oportunidades de ese tipo, pero estuvimos muy sólidos en esa faceta. Quitando la primera ocasión que tuvieron, no hubo muchas más”.

El quipo está recuperando la solidez defensiva y puede ser clave para esta recta final: “Es tan importante defender bien como atacar y sí es verdad que hay fases de la temporada en la que nos han llegado más. Lo importante es que ese equilibrio ataque/defensa esté de nuestra parte. Si nos llegan mucho, que sea porque nosotros llegamos todavía más”.

Su año está superando todas las expectativas: “Soy de los que piensa que las cosas no llegan por casualidad. He trabajado muy duro muchos años, un poco a la sombra, y vine a Oviedo queriendo jugar. Está siendo un año bueno y el nivel del colectivo ayuda al individual. Soy de los que cree en el trabajo y así seguiré siendo”.

Su futuro no es una preocupación ahora mismo: “Pienso solo en el Espanyol, no en el futuro. Si llegamos al final de temporada arriba pues a pelear el objetivo, claro, pero no me planteo el futuro. Solo pienso en disfrutar de esta temporada tan bonita”.

Escucha la rueda de prensa íntegra del portero del Real Oviedo en el enlace de esta noticia.