El GMSO augura la pérdida de los 2,3 millones de fondos europeos, para las obras del Fontán, "ante la gestión temeraria del equipo de gobierno"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Javier Ballina han lamentado este viernes que la "gestión temeraria" del Gobierno ovetense vaya a obligar a la devolución de los 2,3 millones de euros los fondos europeos concedidos para la reforma del mercado de El Fontán, al no haberse llevado a cabo ninguno de los proyectos previstos.

"NO SE HA HECHO NADA"

Para no perder dichos fondos, el 60% de la obra debería estar realizada a finales de año, tras la prórroga de 6 meses concedida por el ministerio de Industria. El edil socialista, Javier Ballina, lo considera imposible. Los plazos de ejecución de las actuaciones previstas, dice, oscilan entre los 12 y los 31 meses y, desde que se entregó el proyecto básico y de ejecución, en diciembre de 2023, no se ha hecho nada.

Tras las declaraciones del concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, quien dijo que la obra se realizaría "de una u otra manera", aunque confiaba en la flexibilidad del ministerio, Ballina señala que el Ayuntamiento está intentando una reinterpretación de la orden ministerial, para que tenga más holgura, pero no le parece lógico pedir flexibilidad cuando no se ha hecho nada.

RECORTES

Cuando dice Cuesta que se va a pagar con otros fondos, apunta Ballina, es posiblemente la razón que hay detrás de los recortes denunciados por los socialistas en el presupuesto municipal: "Esa es posiblemente la razón que hay detrás de los recortes que denunciábamos hace un mes. Es decir; si hay que recortar el presupuesto de cultura, si la gente va a estar peor atendida en los centros sociales o si, por ejemplo, en materia de promoción económica y de empleo, vamos a tener menos dinero, es posiblemente porque haya que pagar chapuzas como esta".

DEVOLVER EL DINERO

De no lograr esa flexibilidad por parte del ministerio, el Ayuntamiento de Oviedo tendrá que devolver 2 millones, 300 mil euros. No se trata de que no se vayan a recibir esos fondos, señala Ballina, sino que habrá que devolverlos, porque ya se han cobrado. "Vemos esta cuestión con preocupación porque lo que sucede es que mientras alardean de buena gestión vemos como proyectos prioritarios en 2019, ni se han licitado", dice Llaneza, quien insiste en que se están gestionando "de manera temeraria los recursos de los ovetenses".