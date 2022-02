“He fichado los jugadores que quería”

Cuando un director deportivo asegura con tanta rotundidad que ha contratado a los jugadores que quería deja la sensación de trabajo bien hecho y más cuando viene precedido del acierto del anterior mercado. Rubén Reyes fue así de contundente a la hora de analizar lo sucedido en esta ventana de fichajes: “He tenido la suerte de fichar a los jugadores que yo quería: Fiché al central que para mí era el mejor, y Hugo ofrece muchas posibilidades”.

Las quinielas previas al mercado apuntaban a reforzar todas las líneas, al final el delantero no llegó y no fue porque Reyes no se lo hubiese planteado: “Lo valoramos, pero sigo diciendo lo mismo: para mí un jugador que hace dos años y medio mete 12 goles en Segunda División es un jugador que hay que respetar, seguir confiando en él”, en referencia al papel que aún puede jugar Matheus en el equipo. Además, fue un paso más allá: “Cuando vea al jugador, y a cualquiera de ellos, durante cuatro partidos seguidos lo podré evaluar. Si no lo veo cuatro partidos seguidos, no”.

Tampoco hubo excesos en cuanto al gasto. Los límites impuestos por la Liga de Fútbol Profesional condicionan los movimientos, pero no en el caso del Oviedo: “Con la salida de Arribas estamos en la misma parte, viendo como estaba el mercado y que lo podemos aprovechar de cara al futuro... No quisimos traer por traer. Está dividido el dinero entre tres y la parte que está presupuestada para este año no me la he gastado entera”.

También hubo tiempo para mostrar su respaldo al trabajo de José Ángel Ziganda: “Está haciendo un gran trabajo, en la línea que esperamos: un entrenador valiente, que trabaja en nuestra línea y con sus ideas. Tenemos un día a día normal. Yo estoy muy contento, estamos todos contentos”.

Ahora, Rubén Reyes debe afrontar las negociaciones para intentar renovar a los jugadores que terminan contrato, de forma especial Femenías y Borja Sánchez: “He intentado hacer todas las renovaciones que podía ajustándonos a la realidad. El compromiso es fantástico y soy un amante de la gente de la casa... Estamos en ello, valorando, evaluando y trabajando en ello. Ya se han planteado cosas y vamos a ver qué pasa de aquí a final de temporada”.

En los últimos días de mercado dos nombres estuvieron en la agenda de varios equipos para hacerse con sus servicios. Borja Bastón y Gastón Brugman. Reyes está encantado con ambos: “No temí que pudieran salir. Brugman está condicionado por el tema de que si se va sería su tercer club, pero ha tenido propuestas fuertes. Y Borja Bastón ha demostrado su compromiso, tiene contrato otro año más y una opción por objetivos y veremos que depara el futuro, pero le estamos muy agradecido”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar de forma íntegra las valoraciones de Rubén Reyes.