En la EEI Dolores Medio "no se ha encontrado ningún roedor muerto"

¿Hay ratones en la escuela municipal, de 0 a 3, Dolores Medio? La respuesta del consistorio, ante la alarma generada por algunos de los padres del centro es contundente: "La situación real es que se ha dado aviso por parte de la escuela de la posibilidad de presencia de roedores. El servicio de plagas ha estado intensificando las acciones dentro de la escuela y, a día de hoy, no se ha encontrado ningún roedor".

Esta es la reacción de Lourdes García, concejala delegada de Educación, después de varios meses, en concreto desde octubre de 2023, recibiendo alertas por parte del centro de la presencia de excrementos de roedor. "Nosotros hemos establecido todos los protocolos que hay que establecer; llevan meses haciendo este tipo de actuaciones y, a día de hoy, incluso habiendo puesto trampas, no se ha encontrado ningún animal muerto".

PRIMER ANÁLISIS DE EXCREMENTOS

En respuesta a preguntas de Onda Cero, García confiesa que los excrementos no se habían analizado hasta ahora pues las intervenciones por parte de SANIASTUR, la empresa responsable de desratizar, se basaron en la colocación de trampas. "La duda surge ahora al no encontrar ningún roedor". La edil popular comenta que, ante tantos meses colocando trampas y que no aparezca ningún roedor, "a lo mejor estemos confundiendo lo que se encuentra".

EN ESPERA DEL INFORME

Para despejar esa duda, operarios de SANIASTUR realizaron labores de vigilancia, durante el pasado fin de semana en el centro, para ver si efectivamente "se trata de la presencia de roedores". Fueron a comprobarlo para poder determinar, afirma García, "si intensificar o paralizar la labor". Hasta el momento, aún no se les ha sido entregado dicho informe.

LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

Otra de las preocupaciones de los padres, es la seguridad de sus hijos. En este tipo, desde el Ayuntamiento comparten que "no hay ningún tipo de inseguridad. Esto se hace con total vigilancia higiénico sanitaria. Siempre que se pone el veneno es en jaulas, por lo tanto los niños nunca van a tener acceso a ese veneno y tampoco se ponen durante el tiempo que están los niños en la escuela. También se ponen trampas adhesivas. No hay ningún problema ni ningún problema para los niños en cuanto al veneno ni a las actuaciones que lleva a cabo la empresa", sentencia García.

En definitiva, desde el consistorio aseguran haber establecido todos los protocolos necesarios y las actuaciones pertinentes, los últimos meses y, a día de hoy, "incluso habiendo puesto trampas, no se ha encontrado ningún animal muerto".

"SE ESTÁ CUMPLIENDO LA RATIO DE PROFESORES"

En cuanto a la falta de personal señalada por los padres, el Ayuntamiento confirma que "está solicitado cubrir las bajas necesarias" y hasta ahora lo que se ha hecho es contar con educadoras de otros centros, para cubrir esas bajas, "cumpliendo así la ratio del Principado".