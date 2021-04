Las cuentas más cortas

Hacer cuentas sobre el papel no sirve de mucho, pero también es cierto que puede ayudar a elevar la moral de la tropa en momentos complejos. El Oviedo ha sido reacio durante todo el campeonato a echar mano de la calculadora y sigue sin hacerlo, pero la realidad de la tabla dice que la cifra que dé la permanencia apunta a guarismos lejanos a los del curso pasado.

Ahora mismo, el Cartagena ocupa la última plaza de descenso con 36 puntos, sumados en 35 jornadas. Una simple regla de tres dice que los cartageneros proyectarían su puntuación hasta los 43 puntos en las 42 jornadas completas. No siempre se cumplen esta medias, pero también es cierto que no son muy habituales las reacciones de equipos de la zona baja en las últimas fechas, si bien el Oviedo lo hizo en el curso pasado, firmando números de playoff en la recta final.

El Alcorcón está fuera de descenso con 38 puntos. En su caso la proyección de puntos le llevaría hasta los 45-46 puntos, que es la frontera que parece más probable que dé la permanencia.

Hay factores que pueden influir en esas cifras. Los equipos de la zona alta están manteniendo un ritmo altísimo de puntuación, pero si Espanyol y Mallorca alcanzan el ascenso directo con varias semanas e margen puede producirse un bajón en su rendimiento, como ya sucedió en campañas anteriores con equipos que no se juegan nada en la recta final del campeonato.

Lo que parece obvio es que el Oviedo necesita un mínimo de 4 puntos para superar la proyección del Alcorcón y por eso no quiere dejar la posibilidad de enganchar los tres primeros ante un Girona que llega muy exigido por la tabla y con la necesidad de recortar cuatro puntos para colarse en la lucha por el ascenso. Alejandro Arribas no quiere oír de otra cosa que no sea superar los registros del pasado curso: "Queremos sumar los mismos puntos porque sabemos que eso nos garantiza la permanencia".

José Ángel Ziganda dirigió esta mañana la primera sesión con el foco puesto en el duelo del domingo a las 14.00 horas en el Carlos Tartiere. Los azules no podrán contar con los lesionados Juanjo Nieto y Javi Mier, pero sí parece que Viti estará disponible ya que esta mañana se ejercitó con el resto de compañeros. En previsión de posibles contingencias, el técnico navarro reclutó tres jugadores del Vetusta: Jorge Mier, Álex Suárez y Joselu.