El consejo del Sporting no viaja

Ni aficionados, ni representantes del consejo de administración. El Sporting afrontará el derbi del Carlos Tartiere sin representación oficial en el palco, tal y como confirmó el consejero del Real Oviedo Fernando Corral que asegura que las relaciones institucionales no han sufrido cambio en los últimos meses: “No ha habido ningún avance, ni retroceso, una relación normal. En la reunión manifestaron que no van a venir”.

La reunión prevista en la Delegación del Gobierno apenas duró media hora. El Sporting mantuvo la decisión tomada ayer de no distribuir las entradas por las medidas de seguridad que rodean al encuentro y no hubo margen para nada más.

Lo que no hace el Oviedo es valorar la decisión adoptada por el Sporting: “Sus razones tendrán, nos gustaría que el derbi se viviese y se desarrollara con normalidad y con presencia de las dos aficiones, pero han decidido no venir y no tenemos nada que decir. Nosotros pusimos entradas a su disposición, en todo momento intentamos que la afición viniese”.

Con este planteamiento tampoco tiene sentido hablar de actos institucionales, como la tradicional comida entre dirigentes: “La pregunta se responde sola, no vienen ¿cómo va a haber comida?”

LA AFICIÓN AZUL SÍ IRÁ A GIJÓN

A la reunión acudió el presidente de la APARO, Javier Pérez, que confirmó que en la encuentro de la segunda vuelta sí que habrá presencia de seguidores azules en El Molinón: “Con este dispositivo de seguridad y si se puede ir al campo en la segunda vuelta utilizaremos las entradas para ir y animar a nuestro equipo”.

El derbi del regreso de la afición al estadio quedará deslucido por la ausencia de los rojiblancos pero se espera un gran ambiente en el Carlos Tartiere a la vista del buen ritmo de venta de entradas.