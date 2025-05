Colombatto: “Hay que creer, no hay más”

“El equipo llega con mucha ilusión. Será una semana larga y linda”, afirmó el argentino. “Ya es mi segundo año aquí y volvemos a llegar al final con opciones de pelear. Eso es lo que nos motiva como profesionales. Es una semana importante y, quién sabe, todo puede pasar”. Colombatto destacó la necesidad de centrarse únicamente en lo que depende del Oviedo: “Voy a hacer como en Tenerife, pensar en lo nuestro e intentar ganar a un gran rival como el Cádiz. Ganar nuestro partido y esperar, no hay más. Si lo conseguimos, el Elche está obligado a hacer lo suyo. Nosotros venimos desde atrás, a la espera de una oportunidad, y eso es lo que toca”.

Sobre el rival del domingo, reconoció: “En esta Segunda División nunca se sabe lo que va a pasar. Ellos no se juegan nada, pero te van a querer ganar igual. Será fundamental estar concentrados en lo nuestro, como venimos haciendo. Todo lo demás no lo podemos controlar, así que ya se verá. Hay que creer, no hay más”.

Respecto al rendimiento del equipo durante la temporada, Colombatto reivindicó el trabajo realizado: “Nadie le dio mérito a entrar en otro playoff, porque todos pensamos en el ascenso directo. Pero estamos haciendo la mejor temporada del Oviedo en 25 años y hay que darle mérito a eso. Somos ambiciosos, queremos más, pero sin quitarle valor a lo logrado. A este club le van a pasar cosas buenas, porque lo merece”.

El argentino también se refirió a la afición azul: “Espero un ambiente caliente este domingo. Conozco a la gente de acá y sé que será una caldera. Va a estar lindo para jugar y regalar una alegría a la afición. Esta gente no para de sorprenderme y los jugadores queremos devolverles todo lo que han pasado estos años”.

Finalmente, tuvo palabras de respeto para el Deportivo, cuya actuación puede ser clave en esta última jornada: “Somos profesionales y eso nunca se pone en duda. Estamos hablando del Deportivo, un histórico del fútbol español. Harán su trabajo e intentarán ganar. Nosotros no influimos en eso”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Colombatto.