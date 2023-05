CCOO reclama la equiparación salarial para el profesorado asturiano; “el peor pagado de toda España”

Comisiones Obreras celebraba esta mañana nuevas concentraciones, con motivo de la campaña para la equiparación salarial para el profesorado asturiano. Concretamente en los institutos públicos de La Corredoria, el IES Virgen de Covadonga, en El Entrego, y el IES Cuenca del Nalón, en Langreo.

“Somos el profesorado con las retribuciones más bajas de toda España”, apunta Borja Llorente Álvarez, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias. Y añade: “La brecha salarial, por ejemplo, con Cantabria, con un régimen fiscal y una situación económica parecida a la de Asturias, es de más de 3.000 euros al año”.

Una situación, la del Principado, que contrasta con el nivel de los asturianos; los mejores del conjunto de España, según Llorente, e igualando a los del Norte de Europa. “El profesorado asturiano hace un gran trabajo en las aulas, pero es el que menos cobra de toda España. Nosotros creemos que, a igual trabajo, se tiene que cobrar lo mismo que los compañeros de otras comunidades”, zanja.

Todos para uno, pero no necesariamente uno para todos

Esa igualdad de sueldos, parte de un complemento autonómico que completa el sueldo asignado por el estado y que, en otras comunidades, sí se otorga a los docentes. En Asturias, afirma Llorente, la equiparación se da en otros cuerpos de funcionarios como es el caso de la seguridad del estado o la justicia y no entienden por qué la administración asturiana no replica el esquema en su sector.

“La administración dicen que no hay dinero, es la respuesta estándar que nos dan siempre - señala Llorente-, pero si para otros servicios públicos del Principado sí lo hay, también tiene que haberlo para la enseñanza”. Lo que no puede ser, considera Llorente, es que siempre otros colectivos se vean beneficiados solo con la amenaza de movilizarse, como es el caso de la sanidad.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Llorente estima que este esfuerzo por parte de la administración supondría unos 40 millones de euros al año: “Puede parecer mucho, pero para una consejería que se gasta 900 millones al año no es tanto. Quizá si se gastan un poco menos de dinero en pantallas digitales y ese tipo de dispositivos que no les pedimos, a lo mejor se puede gastar un poco más de dinero en los docentes asturianos”.

La alternativa asturiana

Para compensar esa carencia, en Asturias se optó por un complemento de productividad, que es la evaluación docente; sin embargo, el hecho de que el esquema de cobro sea en dos tramos hace que se tarden 13 años en lograr esa equiparación. “Lo que perdiste durante los 12 años anteriores, no lo vas a recuperar nunca”, dice Llorente. “Es un complemento que se pierde si tienes una baja de larga duración, o si tienes un accidente de tráfico que te hace estar impedido durante un curso, al año siguiente no lo cobras. Lo que se evalúa en realidad con la evaluación docente no es el empeño docente, si no la salud y la suerte en la carretera”.

El siguiente paso

El próximo capítulo, afirman desde CCOO, será exigir a la consejería que les reciba para hablar del tema y, si no, convocar movilizaciones a mayores. “Creemos que la proximidad con las elecciones puede generar que esto al menos se debata y que por fin se pueda tratar el tema con ellos. Esperamos que el gobierno y el resto de partidos asuman esta reivindicación y se pueda empezar a debatir y a poner en el horizonte nuestra equiparación salarial tal y como se ha hecho en la justicia, en la policía o en las mejoras salariales que está haciendo el SESPA en los últimos meses”, concluye Llorente.