Carlos Llaneza defiende una restauración integral del mosaico de Antonio Suárez

Carlos Llaneza, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, ha defendido, esta mañana, desde el Paseo de los Álamos, una restauración integral del mosaico de Antonio Suárez. "Nadie se imaginaría que si el Museo de Bellas Artes hubiera gotera sobre el Apostolado del Greco se supeditara esa reparación a una posible o futura ampliación del museo y mientras tanto las goteras estuvieran cayendo sobre los cuadros", ha dicho el edil del PSOE.

SUPEDITADO A LA AMPLIACIÓN DEL PARKING DE LA ESCANDALERA

Tal y como ha compartido, durante la última comisión de infraestructuras, se les informó de un proyecto en marcha, del cual "se alegran", aunque se va a ejecutar parcialmente. "Digamos que haríamos primero una parte y luego dejaríamos esta (la más próxima al Escorialín) supeditada a la posible o hipotética ampliación del parking de la escandalera". Una actuación que consideran un "error", no solo por tratarse de "una obra de arte" sino porque, en palabras de Llaneza, "la obra puede afectar significativamente al mosaico y también al arbolado del Campo San Francisco", según le han informado técnicos consultados. "Ahora mismo, no es necesaria una ampliación en una futura zona de bajas emisiones. no vayamos a permitir que continúe el deterioro de este mosaico o afectemos también al arbolado del campo".

LIMITAR EL USO DE VEHÍCULOS

Con todo ello, su grupo ha registrado una iniciativa para pedir la reparación de una de las obras de arte que existen, dice, en Oviedo y en Asturias, que se discutirá en comisión, previsiblemente la próxima semana. "Creo que hace falta un mínimo de sensibilidad y ser conscientes de que no estamos ante un paseo convencional con baldosas o asfalto, si no ante una obra de arte urbano que tenemos la suerte y el lujo de tener en Oviedo", ha apuntillado.

El Campo San Francisco, opina Llaneza, es mucho más que un "jardín". El paseo de los Álamos, apunta, es "arte" y "si no tenemos la más mínima sensibilidad hacia esto, creo que tenemos un problema", ha declarado. De ahí que con esta proposición quieran también limitar el uso de vehículos.