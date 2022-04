Canteli pide a la Universidad que deje la Escuela de Minas donde está

Después de que Villaverde afirmase ayer que nadie, salvo los directamente afectados, se había opuesto al traslado a Mieres, Canteli ha pedido al rector que escuche a la Escuela, su director, profesores, alumnos y exalumnos que "se están manifestando públicamente" para que no se efectúe el traslado. Canteli ha avanzado en este punto que la Escuela de Minas está organizando una movilización en Oviedo en contra del traslado, y ha asegurado que el Ayuntamiento acudirá para mostrar su apoyo.

Respecto a la defensa de la autonomía universitaria esgrimida por el rector y el Principado para amparar este movimiento, Canteli ha querido dejar claro que la Universidad, para llevar a cabo estos cambios, depende de la financiación del Principado de Asturias, y Oviedo tiene una participación de más del 20 por ciento en la economía asturiana. "Todos vamos a pagar ese traslado que yo espero que nunca se llegue a producir", ha razonado.

Preguntado sobre si esta decisión podría acarrear conflictos institucionales, Canteli ha dicho que espera que no se llegue a ese extremo "nunca". "Tengo una magnífica relación con el Principado, el Principado tiene que saber que es una verdadera aberración lo que se quiere hacer, no tiene razón de ser, no soluciona nada en Mieres", ha defendido. En este punto, ha defendido que, si bien "Mieres hay que promocionarlo", y dar rentabilidad a la "grandísima inversión" que se hizo allí, ello no tiene porqué implicar el traslado de Minas. "Minas existe en Oviedo regular, pero si se va a Mieres desaparece", ha asegurado.

PROBLEMAS CON LAS OBRAS

Al mismo tiempo, Canteli ha confirmado que se están "cayendo" contratos de obras en el municipio a causa de la subida de costes derivada de la guerra en Ucrania. "Licitamos y nadie los coge", ha lamentado.

En concreto el regidor ovetense se ha referido a los contratos para el comedor del colegio de Ventanielles, que está parado, al igual que el del recinto social de Tudela Veguín, el del centro de salud de La Manjoya, así como la obra en la calle Río Orlé de Ventanielles.

La mayoría de los proyectos, ha agregado Canteli, se están rehaciendo para valorarlos nuevamente, con unas subidas de costes que alcanzan entre el 30 y el 40 por ciento. "Está frenando todo", ha dicho, lamentando que en estos años de mandato la pandemia y ahora la guerra hayan hecho que los proyectos en la ciudad hayan ido "mucho más lentas" que lo que él querría.

"La situación es muy compleja", ha reconocido, resaltando que este problema no afecta solo a Oviedo, sino que otras instituciones están sufriendo las mismas consecuencias. En este punto se ha referido al problema con la construcción del IES de La Florida, que acumula nuevos retrasos.

En positivo, ha celebrado que este miércoles se vaya a colgar la cúpula del kiosco del Bombé, en el Campo San Francisco, "doce años después".

