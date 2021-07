Calvo: “Es un proyecto muy atractivo”

Dani Calvo ya está en Oviedo y fue presentado como nuevo futbolista del conjunto azul. El central firma para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera y reconoció que la decisión no fue precipitada: “El fichaje lleva tiempo gestándose, y desde que me lo propuso mi representante me tomé muy enserio esta opción. Es un proyecto muy atractivo, el interés ha sido máximo, han apostado fuerte por mi, y esos han sido los condicionantes para decidirme".

Tener que jugar en Segunda División, tras acabar contrato con el elche en la máxima categoría, no supone ningún problema para el nuevo jugador azul: “Vengo a un proyecto muy interesante y con muchas ganas de crecer. Creo que aquí puedo mejorar mucho como futbolista y como persona, y vamos juntos de la mano en ese sentido".

Calvo ya tuvo la ocasión de jugar en el Carlos Tartiere y tiene claro su deseo: “Que sea un fortín, lo he sentido como visitante".

El futbolista ya superó el reconocimiento médico y ahora sólo está pendiente de dar negativo en los test covid para empezar a trabajar y ponerse al mismo nivel que sus compañeros.