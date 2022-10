Bolo: "Ziganda hizo muy buenas cosas aquí"

El Real Oviedo recibe mañana al Huesca de Cuco Ziganda en el Carlos Tartiere (18:30 horas) buscando una victoria que se le resiste en las cinco últimas jornadas, en las que sólo ha sumado 3 de los 15 puntos en juego. Como local el equipo de Bolo, algo reforzado tras la imagen del segundo tiempo en Zaragoza, no gana desde el 21 de agosto, cuando derrotó al Leganés con un solitario gol de Borja Bastón de penalti.

Dani Calvo, Borja Sánchez, Miguelón, Koba y Sangalli se perderán el partido por lesión, de modo que Bolo ha recurrido a Cardero, Javi Moreno, Viti Blanco y Sesé del filial, junto con Bretones, para completar la convocatoria.

Bolo, repasó varias cuestiones en las horas previas al encuentro

PLAGA DE LESIONES: "En los años que llevo trabajando como entrenador nunca me había pasado esto. ¿Explicaciones? Es muy difícil saberlo. Lo que podemos hacer es prevenir para que no vengan. Todos estamos poniendo de nuestra parte para que no sucedan, pero nunca sabes porqué vienen. El césped del Requexón puede ser un factor, pero todos estamos poniendo de nuestra parte para intentar buscar soluciones. No sabemos por qué llegan las lesiones, eso nunca se sabe, pero sí estamos intentando tener mejor los campos, que nuestros jugadores tengan un nutricionista que les ayude a alimentarse mejor, tener una suplementación... Hay que ser realistas, estamos teniendo muchos problemas de lesiones y es un momento difícil, pero hay que salir de él. Ojalá no caigan más jugadores"

IMAGEN: "En algún partido sí habíamos visto cosas que vimos en Zaragoza. Lo que tenemos que hacer es darle continuidad y hacerlo durante mucho más tiempo. Ayer, viendo el vídeo, vimos que en la primera parte de La Romareda nuestros centrales estaban muy metidos en nuestro campo, así el equipo de alargaba mucho y el rival tiene espacios para jugar. En la segunda parte, tanto Oier como Tarín estaban pisando campo contrario. Cuando atacábamos al Zaragoza le creábamos problemas y cuando perdíamos el balón estábamos cerca para robar. Ellos despejaban y estábamos altos para volver a robar y atacar, eso es lo que queremos. Cuando el equipo vaya viendo que las cosas salen como se plantean la confianza crece. El gol ayudó para dar moral y confianza para ir a apretar y robar rápido"

ZIGANDA: "Sabemos lo que hizo Ziganda en Oviedo, mis jugadores le tienen un grandísimo cariño porque trabajaron muy a gusto con él e hizo muy buenas cosas aquí. Es un gran entrenador. Lo único que podemos hacer es ponerle las cosas difíciles, ganarle el partido y desearle las mejores de las suertes cuando el árbitro pite el final. Sabemos el trabajo que tenemos que hacer. No solo yo, que me he enfrentado muchas veces al Cuco, también los jugadores porque han compartido mucho con él. Es una batalla más. Tenemos clarísimo el partido que queremos hacer, nos fijamos mucho en el rival pero lo más importante es nosotros. Tenemos que hacer nuestro juego independientemente del rival"

SU SITUACIÓN: "Para mí todos los partidos importantes. Sé lo que es el fútbol y no me voy a preocupar de nada más que intentar preparar de la mejor forma el partido para poder ganarlo. Estoy tranquilo, sigo con la misma ilusión y alegría de intentar que este equipo esté lo más arriba posible. Solo me preocupo de eso"

ESCUCHA LAS DECLARACIONES DE JON PÉREZ BOLO ANTES DEL PARTIDO ANTE EL HUESCA