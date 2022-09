Bolo: "Cuando el equipo haga gol se va a tranquilizar"

El Oviedo busca en Lugo tres puntos que tranquilicen un poco el entorno azul, después de su mala imagen en los dos últimos partidos. Bolo, que analizó la actualidad del equipo antes de viajar a la capital gallega, sólo tiene la baja por lesión de Borja Sánchez tras recuperar a Viti, Costas y Bretones.

RECAMBIO DE BORJA: "Tomaré la decisión pensando en que el jugador que elijamos nos ayudará a conseguir los tres puntos. Habéis dicho dos nombres para sustituir a Borja Sánchez: Abel y Marcelo. Yo sumaría a Viti o Hugo Rama. Tenemos soluciones y alternativas para ese puesto. Independientemente del nombre, lo que buscaremos es que nos ayude a conseguir la victoria"

LATERALES: "Hemos tenido bajas importantes con Miguelón y Pomares, pero creo que Alonso y Lucas han hecho un buen trabajo. Tenemos cuatro laterales buenos, cualquiera puede ser titular, y tomaremos una decisión. Estamos convencidos de que cualquiera nos puede ayudar"

CRISIS DEPORTIVA: "No estamos cumpliendo las expectativas que todos tenían, nosotros también, pero si solo nos fijamos en los datos dicen que ante el Ibiza tuvimos el 68% de posesión, que sacamos 23 centros al área, que tuvimos seis ocasiones claras de gol... Son datos, no una apreciación subjetiva. ¿Que no tuvimos fluidez en el juego y queremos mucho más? Por supuesto. Pero el equipo hace alguna cosa bien, no todo es negativo. Lo diré muchas veces, lo único que atrae lo negativo son cosas negativas. Nosotros siempre intentaremos sacar algo positivo. Sabemos que no estuvimos bien, pero firmaría tener un porcentaje de posesión como el que tuvimos y seis ocasiones claras cada partido. Si no las tuviésemos, sí estaría muy preocupado. Estoy convencido que cuando el equipo haga gol se va a tranquilizar, va a jugar muchísimo mejor y generará más"

