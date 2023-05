Al Ayuntamiento de Oviedo le parece “muy bien” la decisión del gobierno central de destinar los terrenos de La Vega para viviendas sociales

La postura del Ayuntamiento de Oviedo, respecto a la decisión del gobierno Central de que el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comprará al ministerio de Defensa los terrenos de la antigua fábrica de Armas de La Vega para la construcción de 1.000 viviendas de alquiler social y asequible es clara: “Al PP le parece muy bien que estos terrenos se destinen a viviendas para jóvenes a precios asequibles”, afirma Gerardo Antuña, portavoz adjunto del grupo municipal popular. El también concejal de Parques y Jardines afirma que esta es una preocupación importante también para el Ayuntamiento, quien anunció, la semana pasada, la cesión al Principado de tres parcelas en La Florida para este fin.

Llamamiento a la calma

En lo que a las consecuencias de la decisión se refiere, el edil popular confía en la lectura que hace el presidente autonómico, Adrián Barbón, quien, según Antuña, mantuvo una conversación ayer con Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, en la que le transmitía que esto no afectaría a lo acordado hasta ahora entre las tres administraciones que firmaron el protocolo previo. O, lo que es lo mismo, el reparto inicial del suelo, con una nave para el Principado y el resto, salvo la de Cañones, para el Ayuntamiento, no se modificará. “El Ayuntamiento no tiene razones para dudar del acuerdo”, afirma Antuña.

Llaneza, el “mejor candidato de Podemos”

En cuanto a la interpretación de los hechos por parte de Carlos Fernández Llaneza, candidato socialista a la alcaldía, Antuña se muestra “preocupado”, después de que el socialista dijese ayer, ante la decisión del gobierno central, que el protocolo de La Vega “está muerto” porque dice, se contradice con la postura de las otras dos administraciones socialistas implicadas en el acuerdo. “Llaneza se asemeja más a los posicionamientos de Podemos porque se opone a La Vega, a la fábrica de gas y a la ronda norte”, afirma. “Paralizar estos proyectos es paralizar el proyecto de Oviedo y el desarrollo del municipio. Llaneza es el mejor candidato de Podemos y no del PSOE”.

Las cosas de palacio van despacio

Ante la posibilidad de que la firma definitiva del convenio se dilate más en el tiempo, ante los hechos sucedidos la última semana, Gerardo Antuña considera que los plazos de la administración suelen ser muy largos pero que “seguirán trabajando para que el proyecto se formalice lo más pronto posible”. Y destaca la labor de consenso entre tres administraciones de distintos colores políticos aunque espera, asegura, que “en diciembre el acuerdo sea entre tres administraciones del mismo color”.

La postura del Principado

Siguiendo la teoría del presidente autonómico, Adrián Barbón, en esa conversación con Canteli a la que hacía referencia Antuña, el vicepresidente del Gobierno del Principado, Juan Cofiño, cree que el anuncio del Consejo de Ministros y el cambio de propietario de los terrenos "no afecta a los acuerdos entre administraciones". Más allá del protocolo, el convenio, dice, "está maduro". Juan Cofiño cree que la previsión de que todos los pisos sean de promoción pública "evita los reproches de especulación".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, considera que los gobiernos implicados están siendo ejemplo de buena política y no ve problemas en el cambio de titularidad y de promoción inmobiliaria. “Ahora lo importante es recuperar el espacio y llenarlo de actividad integrándolo en la ciudad”.

La transmisión de propiedades se hará lo antes posible

En cuanto a las últimas declaraciones de la administración central, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado, esta tarde, que la transmisión de propiedades de su departamento será "lo antes posible".