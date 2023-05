El Alcalde contactará con Defensa para aclarar los acuerdos sobre La Vega ante el adelanto electoral

Canteli, que este domingo ganó las elecciones municipales con mayoría absoluta y que propone un talante "dialogante" con la oposición para sacar adelante proyectos municipales, se ha mostrado "preocupado" por las implicaciones de este adelanto electoral pero espera que "se resuelva todo". "De momento la ministra sigue siendo la misma, la de Defensa. Yo creo que ese traspaso no está hecho. Conectaré con ella a ver qué podemos hacer", ha dicho.

En declaraciones a los medios antes de recoger el tradicional bollo preñao y el vino de la festividad local del Martes de Campo, Canteli ha incidido en que espera que se llegue "a un entendimiento definitivo y se firmen los protocolos correspondientes".

Además, Canteli ha calificado de "desconcertante" la convocatoria de adelante electoral del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez tras los resultados de las citas electorales locales y autonómicas de este domingo.

"No sé si es bueno o si es malo, ni qué planes tiene el actual presidente. Lo que está claro es que tiene que irse de una vez", ha remarcado instando a Sánchez a que "no siga haciendo daño a España". "No es porque sea socialista o no socialista, es porque esta persona no puede seguir al frente de la nación", ha apuntillado, argumentando que si Sánchez convoca "no es para beneficiar al PP".