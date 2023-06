490 familias se quedan en lista de espera, para las plazas de 0 a 3

490 bebés ovetenses se han quedado sin plaza en las 7 escuelas de 0 a 3 pertenecientes al Ayuntamiento de Oviedo. 881 solicitudes en total - muchas familias están en la lista de espera tanto de su primera opción como de la segunda -, que buscan ahora un plan B para la conciliación.

EEI Dolores Medio, la más solicitada

De entre todas ellas, la EEI Dolores Medio es la que cuenta con mayor demanda. "Somos una de las escuelas más grandes de Oviedo, además este es un barrio con muchas familias jóvenes con niños", comparte Lucía García, directora de la escuela. Una situación, dice, que, aunada a la atención individualizada que ofrece el centro, hace que muchos ovetenses elijan esta escuela.

Los bonos de guardería no son la solución

Por parte del Ayuntamiento, se estudian ahora otras medidas para paliar la escasez de plazas. Según lo publicado en el BOPA del 29 de mayo, se modificó el plan estratégico de subvenciones y se incorpora, ahora, una ayuda a la Escolarización del alumnado de 0 a 3 años. Una ayuda que previsiblemente se traduciría en un bono guardería - una suerte de ayuda para poder acceder a centros privados - y que, según García, no es la solución: "No tiene nada que ver una guardería privada con unas escuelas infantiles públicas". García se refiere a sistemas de trabajo, normativos y de funcionamiento, "no porque haya mejores ni peores profesionales, ni mucho menos", apunta.

Competencia del Principado

En cuanto a una posible solución al alto índice de demanda, lo que habría que hacer, opina García, no es incrementar las plazas en las escuelas ya existentes, sino por abrir nuevas escuelas. En cuanto a la gestión de las mismas, según García, la competencia debería ser pasar del Ayuntamiento a la consejería de Educación. "Sobre todo con la nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece la Educación Infantil como la primera etapa del sistema educativo, y no como algo existencial y de conciliación como era antes".