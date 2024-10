Vivienda y San Mateo apuntalan un "principio de acuerdo" del PP e IU

Principio de acuerdo

PP e Izquierda Unida en Oviedo van camino de un "principio de acuerdo". Es lo que afirma el portavoz municipal de Convocatoria por Oviedo. Gaspar Llamazares alude a conseguir un pacto con el alcalde Alfredo Canteli sobre un "San Mateo para la gran mayoría" y el compromiso de ofrecer 300 viviendas públicas. Llamazares no ve contradictorio para sus votantes dado que, a la postre, se defienden los intereses de Oviedo, afirma. No puede adelantar si apoyará los presupuestos porque faltan las cifras. También quiere tener más datos sobre la revisión del PGO

El PSOE se desentiende. El portavoz Carlos Llaneza desmarca porque "no están para blanquear a nadie". La portavoz de Vox Sonsoles Peralta acusa al PP de "traicionar" a sus votantes porque confiaron en Canteli porque no quería "políticas comunistas", ha dicho. Hay que recordar que Canteli no necesita ningún acuerdo dada la mayoría absoluta de la que dispone. En cualquier caso, el alcalde ovetense elogió a Llamazares desde el momento en el que se supo que sería el candidato electoral de IU-Convocatoria por Oviedo al ser un político "serio", dijo en su momento.

Este asunto terció en el pleno extraordinario pedido por el PSOE para afear la gestión de Canteli. El alcalde esperó al final del pleno para dar su valoración. No lo hizo durante la sesión plenaria para evitar un "circo", indicó. Canteli niega las acusaciones del PSOE y defiende su gestión. El regidor acusa a los socialistas de estar en el “frente del no” y lamenta que sean incapaces de alcanzar acuerdos. El regidor ovetense cree que Llaneza buscó protagonismo al solicitar este pleno: "ha sido reina por un día".

Pleno extraordinario: ocaso versus frente-del-no

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Oviedo ha servido para reforzar las posiciones de cada uno de los grupos municipales. EL PSOE pedía esta sesión para reprochar la gestión del alcalde Alfredo Canteli. PSOE y Vox ha coincidido en dibujar un panorama muy negro del gobierno municipal mientras que el PP ha acusado a los socialistas de estar en el frente del No. Izquierda Unida cree que lo útil es buscar acuerdos. El portavoz municipal socialista Carlos Llaneza habló de gestión opaca de proyectos grandilocuentes en favor de unos pocos y no para la mayoría. Han sido 5 años, según Llaneza, de despilfarro con 10 millones en sobrecostes y otros 10 de fondos europeos perdidos. Es, concluye Llaneza, ejemplo del ocaso de Canteli. En términos similares y también muy críticos se expresaba la portavoz de Vox Sonsoles Peralta.

La concejala encargada de replicar en nombre del PP fue María Velasco. Acusa al PSOE de buscar la confrontación y someterse a miembros del tripartito de izquierda, desde el exalcalde Wenceslao López a un antiguo concejal de Somos, Rubén Rosón. El portavoz de Izquierda Unida lamentó un pleno en el que no se aprueban resoluciones que orienten los tres años que quedan de mandato. Frente a la confrontación, Gaspar Llamazares quiere llegar a acuerdos como los que ha alcanzado con el PP para San Mateo o La Vega. Eso sí, Llamazares exige cambios en algunas políticas y precisó que coincidía con algunas apreciaciones del socialista Llaneza.