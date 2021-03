El Vía Crucis Viviente expone estos días en Infiesto sus imágenes y atuendos

Arranca una Semana Santa diferente en la que, por segundo año, no se podrán celebrar las actividades habituales. Sin embargo, en Piloña la Cofradía del Vía Crucis Viviente quiere seguir teniendo esta importante cita muy presente. Por ello, organiza estos días una nueva exposición fotográfica donde se recogen algunas de las imágenes más impactantes de sus representaciones. Se puede contemplar en la Casa de Cultura de Infiesto, desde este jueves y hasta el domingo.

Además de fotografías, en la muestra se pueden contemplar maquetas y vestimentas utilizadas en las representaciones.

Según explican desde la cofradía en sus redes sociales:

"Comienza la Semana Santa, una Semana Santa difícil y diferente como lo ha sido todo este año. Un año que día a día nos ha puesto a prueba, nos ha desafiado segundo a segundo. Un año qua ha hecho que todo cambie. Ya nada es igual, nadie es igual. Cada persona ha superado pruebas, grandes o pequeñas. Todos. Cada uno de nosotros hemos tenido que librar nuestra propia batalla. A veces la hemos librado de forma íntima, a veces de forma externa y a veces nos hemos visto obligados a librarla de ambos modos.

Pero aquí seguimos, fuertes, con esperanza... Porque ser derrotado es opcional, no tiene que ver con el resultado, sino con una actitud... Y en eso no podemos fallar, no debemos fallar

Queremos dar desde aquí nuestro apoyo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y a todas aquellas personas que están pasando por malos momentos.

No habrá representaciones este año, pero hemos querido aportar nuestro granito de arena. Hemos montado la exposición de fotografía, con más ganas, más ilusión, más esfuerzo y más amplia que nunca.

Os animamos a pasar a visitarla, estamos seguros que no os defraudará.

Esperamos que toda esta situación pase pronto y podamos volver a disfrutar plenamente".