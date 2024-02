La UCE advierte sobre los trenes de ancho métrico: "es meter un Mercedes por una caleya"

El presidente de la Unión de Consumidores en Asturias lamenta que las inversiones en material rodante de ancho métrico (antigua Feve) no tengan un compromiso igual en materia de infraestructuras: “es como meter un Mercedes en una caleya”, ha concluido Dacio Alonso tras el anuncio del inicio de la fabricación de los nuevos trenes comprometidos hace un año por el ministerio de Transportes. Si no es así, “va a seguir siendo un transporte testimonial, marginal, subsidiario de la carretera y especialmente de Alsa, no es una apuesta real por el ferrocarril que necesita Asturias”, afirma el responsable de la UCE.

Alonso llama la atención sobre la necesidad de mejorar las curvas para trenes más veloces así como duplicar trazados de vía de forma decidida. Además, le llama la atención que se prevean hasta 6 unidades híbridas, eléctricas y diésel. Utilizar esos motores es un anacronismo en tiempos de descarbonización y se debe a que no toda la red ferroviaria está electrificada.

Por todo ello, Dacio Alonso insta al presidente del Principado Adrián Barbón a que demuestre que de verdad apuesta por el cambio: “todos los días invoca esa transformación de Asturias, cambio del futuro, le pedimos que para que se visualice ese cambio real que plantea día sí, día también, es el momento en estos tres años para acometer los cambios necesarios en el trazado”.

Por otro lado, el presidente de UCE Asturias urge también al consejero de Ordenación del Territorio Ovidio Zapico a que cumpla el compromiso lanzado en campaña electoral por IU-Convocatoria por Asturies de promover la conexión ferroviaria con el aeropuerto.