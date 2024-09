El PP rechaza la tasa turística que llega sin consenso ni con el sector ni con los concejos

Como era de esperar, apoyo y rechazo a la idea de una tasa para los turistas. Adrián Barbón finalmente acepta la idea de Izquierda Unida de este impuesto. El propio presidente ya rechazó que fuese de implantación regional pero sí acepta tomar medidas para que cada Ayuntamiento decida si la impone o no. La portavoz socialista Dolores Carcedo puntualiza que es demasiado pronto para concretar cómo será este tributo voluntario para la administración pero no para el ciudadano. La portavoz de Vox Carolina López cree que se demuestra que el Gobierno de Barbón se olvida de gestionar y gobernar y sólo se centra en subir impuestos y dedicarse al marketing. La diputada del PP Beatriz Polledo rechaza la tasa y lamenta que no haya consenso ni con el sector turístico ni con la federación de concejos.

Gijón no tiene intención alguna de aplicar la tasa turística acordada por los socios del Gobierno regional. La vicealcaldesa y concejala del área, en declaraciones a Onda Cero, ha asegurado que rechazan la propuesta. Ángela Pumariega mantiene que no es la solución para controlar el crecimiento de las cifras de visitantes. Pumariega cree que el Principado, en materia turística, no está sumiendo sus responsabilidades. Reclama otras fórmulas para que los consistorios reciban mayor financiación.