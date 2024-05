El Principado tendrá en cuenta la calima en la renovación del protocolo de calidad del aire

El Principado de Asturias cambia el documento de protocolo de calidad del aire para adaptarlo a la reciente normativa estatal. Las principales novedades consisten en la extensión de las medidas anticontaminación a toda Asturias no sólo el área central; rebajar el nivel mínimo de partículas en suspensión de 45 a 40 microgramos por metro cúbico de PM10 como cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen; tener en cuenta las concentración de dióxido de azufre y ozono; y, por último, activar medidas de control de contaminación por la llegada de calima porque la llegada de polvo sahariana es y será más frecuente, según la consejera de Transición Ecológica Nieves Roqueñí.

Las medidas para atajar excesiva contaminación se mantienen como estaban. Desde 2018 ha habido 22 episodios de control de contaminación, más habituales en enero y febrero por la estabilidad atmosférica. El documento estará 20 días en información pública hasta ser aprobado por la Consejería. Sobre las quejas de colectivos ecologistas por los picos de benceno en Trubia, Roqueñí señala que el parámetro de control es la presencia media anual de este elemento en el aire, no por subidas puntuales. Y en Oviedo, la estación de medición de San Julián de los Prados junto al Palacio de los Deportes se mantendrá en ese emplazamiento dado que no le afectan las obras del bulevar de Santullano y el Ayuntamiento de Oviedo no ha pedido su traslado.