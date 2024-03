El Principado replica al secretario Hugo Morán que sí envía censos actualizados del lobo

Asturias no ha enviado censo actualizado, dice Hugo Morán

Encontronazo del Gobierno central y el autonómico a cuenta de la protección especial del lobo. Todo a raíz de unas declaraciones del secretario de Estado de Medioambiente este jueves en Gijón. Hugo Morán afirma que habrá que esperar a 2025 para revisar si la especie sigue en el Lespre. Pero antes, las comunidades han de entregar censos actualizados pero Asturias, y aquí está la clave, no está entre las que lo han enviado al ministerio. "País Vasco y Galicia son las dos únicas comunidades que han remitido hasta el momento el censo actualizado. Tendremos que ir recibiendo la aportación de los demás con la previsión de que en 2025 remitamos el informe sexenal a la Comisión Europea para comprobar la evolución respecto al informe de 2019".

El Principado asegura que sí ha enviado el documento

A las pocas horas, respuesta del Principado. El director general de Planificación Agraria Marcos da Rocha afirma que enviarán el censo de 2023 próximamente y que han enviado los censos de años anteriores sin falta. "No puedo más que trasladar el descontento y la oposición del Gobierno puesto que son inapropiadas, infundadas y no se corresponden con la realidad". No hacía falta hace años la protección reforzada, alega el alto cargo de Medio Rural. "El secretario de Estado debe saber que el Principado envía todos los años en tiempo y forma el censo actualizado de la especie". Son documentos que reflejan que está en situación estable y con más presencia incluso. "Próximamente enviaremos el actualizado de 2023", indica el director general. "Viendo que los datos de Asturias y otras cercanas, proceda ya a considerar la especie como favorable y permitir por tanto los controles y extracciones". Son cosas que Morán, "como asturiano que es, debería saber", concluye Da Rocha.