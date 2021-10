El Principado permitirá volver a los aforos ordinarios en interior

Fin de limitaciones

En principio estaba previsto que fuese hoy martes pero finalmente será el viernes cuando se apruebe el fin de la mayoría de restricciones establecidas por el Principado para el control de la pandemia. Es lo que ha dicho el consejero de Salud. Pablo Fernández propondrá al resto del gabinete que "van a desaparecer los aforos máximos" pero se buscará garantizar que quien esté en establecimientos cerrados estén bien ventilados. Las mascarillas, como normal estatal, es obligatoria en interiores y en exterior en caso de no poder mantenerse la distancia de metro y medio. La consejería no prevé restricciones de derechos fundamentales de forma que no hará falta acudir al TSJA. El consejero confirma que llevará al consejo la normativa sobre aforo del 80% en pabellones para liga profesional de baloncesto y 100% para fútbol incluido el derbi de este viernes. "Este próximo fin de semana entrarán estas medidas en vigor", concluye el consejero. Por otro lado, Fernández señala que ya se puede acompañar a usuarios de centros de salud y también en habitaciones en hospitales pero con alguna limitación todavía. Así podrá haber, ejemplifica Fernández, que haya acompañamiento en Obsetetricia o en el momento del parto. "Son medidas en las que podemos seguir avanzando", indica el titular asturiano de Salud.

Incidencia en las aulas

La Consejería de Salud del Principado ha notificado 20 positivos por COVID-19 entre la comunidad educativa en la última semana, desde el 28 de septiembre hasta hoy martes 5 de octubre. Asturias registró en este intervalo de tiempo un total de 5 aulas y 103 estudiantes confinados por la incidencia del coronavirus en los centros educativos, incluidas las escuelas de 0 a 3 años. Esto supone que las autoridades sanitarias decidieron aislar el 0,07% de las 6.695 clases abiertas en la comunidad y al 0,07% del alumnado matriculado (137.500) desde el primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP). Un total de 16 centros educativos que ofertan estudios reglados no universitarios, ubicados en 6 concejos, registraron algún tipo de incidencia vinculada al coronavirus durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre.