El PP presenta iniciativas en la Junta y Ayuntamientos de Asturias contra el perdón a Puigdemont por parte de Sánchez

Barbón insiste

Subida de pensiones y salario mínimo, protección de las mujeres o políticas contra la despoblación merecen un acuerdo con Puigdemont y Junts si es dentro de la Constitución. El presidente del Principado Adrián Barbón insiste en que el precio es asumible para tener gobierno siempre que no contravenga la Carta Magna. Recordamos que Barbón ha admitido que no puede hacer la valoración técnica de si es constitucional o no una posible amnistía a Puigdemont y otros líderes independentistas condenados o con causas penales abiertas.

El PP de Asturias quiere rechazo institucional en Asturias a la amnistía

Este asunto entra de lleno en la actualidad regional, no sólo porque Barbón, uno de los tres presidentes autonómicos socialistas, no rechaza de plano la amnistía sino también porque el PP de Asturias lleva esta controversia a las instituciones de aquí.

El grupo popular parlamentario ha presentado dos proposiciones no de ley que quiere llevar a los primeros plenos de la cámara. Una es para rechazar la posible amnistía. El portavoz Diego Canga se ha referido a dirigentes socialistas con manifestaciones en contra de la constitucionalidad de ese perdón político como Carmen Calvo, Juan Carlos Campo, Grande Marlaska e incluso Adriana Lastra. Tras escuchar al presidente del Principado con Alsina en Más de Uno, Canga acusa a Barbón de anteponer los intereses partidistas.

Además de en la Junta, los grupos municipales del PP llevarán el mismo asunto a los Ayuntamientos. El secretario del PP Álvaro Queipo espera que los concejales y diputados socialistas compartan criterio con los populares aunque, afirma, en el PSOE haya un régimen de terror.

El PP presenta en la Junta también una proposición no de ley contra la condonación de la deuda de Cataluña que, afirma Canga, se convertiría en un activo a pagar por todos los españoles y a que a los asturianos les supondría una carga de 1.500 euros. El PP asturiano en el acto contra la amnistía que organiza el mismo partido en Madrid.

Sobre las iniciativas del PP, Barbón cree que a los populares se les está haciendo muy largo septiembre hasta el intento de investidura de Feijóo. No le parece coherente criticas que el PSOE contacte con Junts porque los populares también lo han hecho. E insiste en que involucrarle a él como presidente autonómico no tiene sentido.