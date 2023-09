El PP, preocupado por lo que pueda haber encontrado el dimisionario interventor del Principado

Dudas del PP

La dimisión por razones personales de Diego Suárez como interventor general una semana después de asumir el cargo genera polémica política. Los diputados del PP Luis Venta y José Agustín Cuervas Mons anuncian la petición de comparecencia del consejero de Hacienda y la interpelación al respecto al Gobierno porque no se acaban de creer los motivos alegados por Suárez. Venta se manifiesta "preocupado por lo que pueda haber encontrado" el funcionario que controla las cuentas del Principado, el uso de los impuestos. Y más cuando el Principado todavía no ha aprobado el plan autonómico anticorrupción. Luis Venta añade que esta dimisión del interventor, el cuarto en cuatro años de Barbón, es una " bandera roja que no pasa desapercibida" para Bruselas en lo que toca a la gestión de los fondos europeos.

Ironía de Barbón

El presidente del Principado Adrián Barbón sí cree que la marcha de Diego Suárez es por motivos personales. A partir de ahí, ironiza sobre que el PP no ha entendido que la política asturiana está en otra etapa. Lo que dicen los "noveles" Venta y Cuervas Mons le suena "antiguo". Parece que "la película en la que están no es 'Regreso al futuro' sino 'Regreso al pasado'"" concluye Adrián Barbón.