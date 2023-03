8M plural y fragmentado en Asturias marcado por la polémica sobre la ley Montero

Acto del Principado

El Día de la Mujer ha venido marcado por la diversa forma de vivir este día, algo que ha quedado demostrado en el contexto de la polémica por la ley del 'sólo sí es sí' y la diversidad de actos y movilizaciones de esta jornada.

El Gobierno del Principado centró el acto principal de la comunidad autónoma en el Antiguo Instituto de Gijón al que no acudieron ni Podemos ni Vox. El presidente del Principado Adrián Barbón avisó de la "patrimonialización del feminismo". ha resaltado que el movimiento feminista merece su mayor respeto. Y ha destacado que ha adquirido una dimensión "impensable" en los últimos años. Lamenta que el 8M convive con la fragmentación del feminismo porque "a nadie se le escapa lo que está pasando en el Parlamento y en la calle con todas las leyes". Considera que la mayor división política, causada por el error de pretenden ligarlo a una estrategia de partido, "es una falta de respeto al movimiento feminista".

"Frente a semejantes acometidas, empecinarse en separar, en construir un feminismo tribal, es una irresponsabilidad. No me pidáis que sea indiferente, que me distancie, que sobrevuele este acto sin mojarme porque no me da igual. Tenemos que ser muy conscientes de ello. No es igual un 8M plural y trabado, unido en sus proclamas, que otro escindido, debilitado en una disputa inútil de identidades. No da igual un gobierno que promueve la paridad que otro que se desentiende de la composición de las listas electorales, los consejos de ministros o los consejos de administración, como si fueran cuestiones domésticas donde cada uno debe hacer lo que le venga en gana. No da igual un gobierno que defiende la lucha contra la violencia machista, legislando y mejorando la legislación, que otro que no defiende los avances legislativos para erradicar la violencia".

El jefe del ejecutivo autonómico concluye que "no nos puede dar igual la permanencia de la prostitución, que es la consagración flagrante de la desigualdad y su secuela más indeseable, la violencia sobre las mujeres. Ya lo he dicho en alguna ocasión: si de mi gobierno dependiera, Asturias sería una comunidad libre de prostíbulos, con la trata erradicada. Ahora mismo estamos trabajando en la Estrategia Asturiana para la Abolición de la Prostitución y la Trata con Fines de Explotación Sexual, que se aprobará antes del final de la legislatura. Vamos a liderar la lucha abolicionista en España. Como bien afirma la directora de Igualdad, Nuria Varela, las mujeres ni se compran, ni se venden, ni se alquilan".

Al acto del Principado no acudieron ni Vox ni Podemos

Jornada de exigencias y diferencias

Este 8M ha estado marcado por la ley de Irene Montero y la diatriba interna del gobierno de Pedro Sánchez por su reforma. Mientras el portavoz de Podemos Rafael Palacios ha defendido a la ministra de Igualdad frente a las "críticas de dirigentes del Principado". La portavoz socialista en la Junta Dolores Carcedo cree que "más allá de diferencias puntuales" hay que fijarse "en lo que nos une". Lo decían ambos tras la Junta de Portavoces del parlamento que terminó con el anuncio de una declaración conjunta sobre el 8M porque, como ha ocurrido estos años, Vox no secundó la declaración institucional ni recibió respuesta de su documento. La portavoz Sara Álvarez Rouco acusa al gobierno central de "traicionar" los derechos de las mujeres.

La mañana fue de movilizaciones en la calle como la del Sindicato de Estudiantes y Libres Combativas en la plaza de La Escandalera con consignas a favor de Irene Montero y en contra de la "justicia franquista". Por su parte, UGT, Comisiones, Podemos o los socialistas se daban cita en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. El Consistorio había convocado un acto oficial ante 'El Roble de la Igualdad' en el Campo de San Francisco al que asistieron concejales de PP y Ciudadanos. Varias ediles leyeron el manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias en un acto protagonizado por Aitana, una adolescente, Arabela, madre, Yolanda González, directora del centro escolar El Villar de Trubia y Carmen Calero, directora del IES Aramo que recordaba que este centro fue el primero en Asturias en dar plaza a las estudiantes hace más de 60 años. Calero reflexionaba sobre la escasez de directivas educativas pese a que en la plantilla de enseñanzas la mayoría son mujeres.

Dentro de su programa de actos en torno a la celebración del 8M la Universidad de Oviedo celebra este miércoles el Acto institucional con una jornada dedicada a analizar la relación entre mujer y deporte. Antes de iniciarse la misma el rector Ignacio Villaverde Menéndez, ha recordado que el techo de cristal en la Universidad sigue estando muy presente y las cifras que están ahí deben preocuparnos a todos. "A las mujeres aun les cuesta esa incorporación a los niveles de alta gestión en buena medida por las circunstancias que les toca vivir a nuestras compañeras", ha indicado el rector, que ha destacado que "las cifras son muy evidentes". Así, pese a que el 50% del profesorado de la Universidad de Oviedo son mujeres, en el caso de los puestos de profesores catedráticos tan sólo un tercio de ellos está ocupado por ellas. "Cómo es posible que sólo un tercio de las mujeres alcance la condición de catedrática", ha planteado el rector que ha añadido que pasa lo mismo con el caso de varones que consiguen los sexenios frente al número de mujeres.