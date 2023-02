El Partido Popular se presenta "con sus propias siglas" con tendencia al alza en Asturias

Opciones de gobierno con "nuestras propias siglas"

El vicesecretario de Organización Territorial del PP Miguel Tellado mantuvo este jueves en Oviedo un encuentro con el Comité de Alcaldes. El dirigente popular elogia la capacidad de gestión y liderazgo del candidato Diego Canga en una región lastrada por el socialismo. Ha destacado que en una región que repite como de las de menor crecimiento económico tras años de gobierno socialista, lo que hace falta es buena gestión como la que, afirma, puede ofrecer Diego Canga. Tellado señala que las encuestas indican una tendencia al alza sobre la que hay que seguir trabajando duro para ganar y alcanzar el gobierno del cambio de Asturias. En cuanto al cabeza de lista de Gijón, Tellado indica que la dirección nacional estará de acuerdo con lo que decidan el secretario general Álvaro Queipo y el candidato Canga.

Foro y Cascos

Sobre el objetivo de aglutinar el centro derecha y la relación con Foro, Tellado asegura que el PP se presenta con sus siglas y que Canga será quien decida sobre pactos. Y respecto de las investigaciones sobre Francisco Álvarez Cascos por ingresos tras salir del gobierno de empresas vinculadas a su labor en el ejecutivo nacional, Tellado insiste en que no tiene nada que decir por entonces Cascos ya no era ni afiliado popular. La secretaria de Organización de la FSA Gimena Llamedo urgía al PP a pronunciarse con claridad lo que para Tellado es un intento de crear una cortina de humo. Tras escuchar al popular, Llamedo ha lamentado que no haya un posicionamiento claro y sospecha que le "rinden pleitesía".