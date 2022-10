Parres completa la rehabilitación de la escuela de Cuadroveña gracias a la Escuela Taller

El antiguo edificio escolar de Cuadroveña finalizó estos días su rehabilitación integral, un proyecto ejecutado por la Escuela Taller de Parres que concluía su actual andadura, combinando formación y trabajo en obra. La rehabitación del edificio, que supuso la sustitución de la cubierta, reposición de canalones, restitución de carpintería, alicatados, iluminación y fontanería y pintura interior y exterior, permitirá a esta localidad disponer de nuevas instalaciones para uso y disfrute de sus habitantes.

Desde el Ayuntamiento se ha querido mostrar el agradecimiento "a todo el equipo formativo y administrativo y las personas que participaron en este proyecto su trabajo y su disposición para culminar estas obras, que hoy visitábamos con el alcalde de barrio".

Es "un buen trabajo que nos permite recuperar el patrimonio municipal y formar para facilitar la empleabilidad".