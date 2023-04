La oposición tilda de “tránsfugas” a Costillas, García y Cuesta y les reclama por no entregar el acta

El pleno extraordinario y urgente celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Oviedo, bajo la necesidad de adaptar la composición de las comisiones plenarias a los nuevos concejales no adscritos con anterioridad a sus próximas convocatorias , no ha estado exento de polémica.

Y es que la baja de Lourdes García, Ignacio Cuesta y José Luis Costillas de Ciudadanos para después incorporarse a las listas del PP, por la alcaldía de Oviedo, en el caso de Cuesta y García, y para las autonómicas, en el de Costillas no ha sido bien recibida ni por el partido naranja ni por el resto de partidos de la oposición.

Ciudadanos

En el caso de Luis Pacho, portavoz de Ciudadanos, el candidato de los naranjas a la alcaldía ha arrancado su intervención de una forma contundente: “Los principios de ciudadanos no están en venta”, ha dicho. “Muchos políticos menosprecian el descrédito que los ciudadanos le dan al transfuguismo. Dañan a la política y a la democracia”, ha añadido. Pacho dice no entender la querencia especial de los, ahora, concejales no adscritos, por el “carguito” y dice que en Ciudadanos el cargo tiene que ir acompañado por la “Humildad”. Recurriendo a la metáfora futbolística, el portavoz de Ciudadanos, que ayer mismo rompía el pacto de coalición con el Partido Popular, ha dicho que en un equipo, los jugadores “probablemente puedan despertar admiración en la población pero al final los aficionados a quien aman es a su equipo y las medallas se quedan en la vitrina del equipo”.

Lo que los tres concejales, protagonistas del día, tendrían que haber hecho, en palabras de Pacho es entregar el acta porque quedándose en condición de concejales no adscritos, insiste, “Están traicionando a las personas que les votaron y dañan a la política y a la democracia”. “Solo se representan a ellos mismos”, ha insistido.

En cuanto a su relación en el gobierno, Pacho ha dicho no renegar de haber estado en un gobierno en el que “siempre ha estado ahí, trabajando” porque, dice, “eso es lealtad y si me he tragado algún sapo es por disciplina en los partidos”.

Partido Popular

Unas palabras dedicadas a su paso por el gobierno que ha agradecido Mario Arias, portavoz del Partido Popular y número dos en la lista de Alfredo Canteli a la reelección. “Hemos puesto a Oviedo por encima de los intereses de nuestro

partido y hemos sido un ejemplo de coalición. Oviedo está mejor que en 2019 y la nota definitiva la pondrán los ciudadanos”.

PSOE

En el caso del PSOE, su portavoz, Wenceslao López, se ha referido al hecho a debate como un acto de corrupción política y de traición porque el cargo, ha dicho, “no es tuyo sino de los vecinos que te han votado” y ha hablado de “votos robados de Ciudadanos por el PP”. También ha reclamado a los populares por romper el pacto antitransfuguista, firmado por PP y PSOE en 1998, y ha hecho un llamamiento a los partidos a “blindarse ante este mal endémico en lugar de facilitarles alas en su supervivencia política”.

SOMOS

Las palabras de Ana Taboada, portavoz de SOMOS, ha definido la marcha de los tres ediles al Partido Popular como “el caso más clamoroso de deslealtad y falta de principios éticos conocido” y ha reclamado a Ciudadanos por “alimentar un monstruo que les ha abandonado”. Asimismo, ha definido los últimos meses como “la crónica de una traición anunciada” y ha instado al alcalde a cesar a Costillas como presidente de la Fundación municipal de la Cultura. Una petición, que se ha llevado a votación al final del pleno, y que ha pasado a la historia como la primera votación en la que el gobierno se queda en minoría desde el principio del mandato con 14 votos a favor.

VOX

En el caso de Cristina Coto, portavoz de VOX en el Ayuntamiento, ha definido la situación como “transfuguismo capítulo dos” en referencia a la baja de Hugo Huerta, concejal que se dio de baja del partido en diciembre del 2022. “Al igual que respaldé a mi partido en aquel entonces”, dijo, “respaldaré hoy al partido matriz si las ideas coincidena con as mías”. En cuanto al hecho de dejar el partido, afirmó, no es lo más grave; “lo hacen los españoles y eso es la democracia. Lo injustificable no es el cambio de partido sino que no se entregue el acta y se siga cobrando”.