La oposición reprocha a Barbón "electoralismo y promesas"

Los adjetivos de la oposición al discurso de Barbón son los esperados: triunfalismo, autocomplacencia, electoralismo…. Pero lo principal es la cercanía o lejanía de los grupos respecto a la crucial negociación de presupuestos. Izquierda Unida, baluarte habitual como socio de investidura y presupuesto, quiere propiciar un nuevo acuerdo pero a la portavoz Ángela Vallina le choca lo de subir gastos bajando ingresos. Es "la cuadratura del círculo" indica la portavoz de izquierdas. Otro socio presupuestario habitual es Ciudadanos. La portavoz Susana Fernández cree que potenciar los servicios públicos no excluye favorecer el crecimiento económico. Considera "insuficiente" la bajada tributaria. Ante los periodistas también compareció el ex de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé cuyo voto puede ser determinante. Lamenta la falta de medidas estructurales lo que impide afrontar los problemas de los servicios públicos.

Podemos Asturies quiere alcanzar acuerdos para movilizar recursos. En ese sentido, el portavoz Rafael Palacios reprocha al presidente, por ejemplo, que prometa bono térmico cuando hay beneficiarios sin recibir el actual. Palacios reprocha a Barbón atribuirse éxitos y endosar los fracasos a los demás.

La presidenta del PP cree que Barbón está "alejado de la realidad" y no entiende que alardee de cercanía a la población cuando hay colectivos con los que no se reúne. Teresa Mallada cree que se ha quedado corto a la hora de pedir perdón. La popular le recrimina que convierta "promesas en programa político" y no haga balance de tres años de mil millonaria gestión de dinero público. En el caso de Foro, rechaza que Barbón les emplace a posicionarse sobre sus medidas "sin tener el documento de presupuestos". También que hable de agenda de cambio a 7 meses del fin de la legislatura. En Vox lamentan que Barbón se arrope con la bandera asturiana que pertenece a todos. Le acusa de mentir y quedarse en "prometer que los problemas siempre se solucionarán en el futuro".

El pleno continuara el martes con el verdadero debate de Barbón y los portavoces parlamentarios. La primera será Mallada.