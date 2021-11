Ocho Presidentes reclaman una financiación que cubra el coste real de los servicios

Los Presidentes han puesto de manifiesto que la Declaración conjunta que han firmado es útil, comprometida y leal; que no va contra nadie, sino que beneficia al conjunto.

Los 8 presidentes destacaron el consenso logrado, ejemplo de que la defensa del interés general puede superar los frentismos.

Básicamente lo que reclama es que la financiación cubra el coste efectivo de los servicios. Se recordó que el Estado de las autonomías se asentó sobre unas transferencias con el coste real de las prestaciones, y así debe seguir, de ahí la necesaria ponderación de las dificultades para prestar la educación, la sanidad y los servicios sociales. Ponderación de dificultades como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión geográfica, entre otros.

El Presidente del Principado Adrián Barbón, dijo que las 8 autonomías no piden privilegios, sino servicios iguales para todos.

La Declaración Institucional consta de 35 puntos. Entre los acuerdos unánimes figura la creación de un fondo estatal específico para el reto demográfico, el impulso de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, el retorno de los jóvenes emigrados o el respaldo al sector Primario como la despensa de España con unos costes de producción sostenibles.

Además de los 35 puntos acordados unánimes hay una disposición adicional sobre el lobo que defiende la ganadería extensiva, el modelo autonómico de coexistencia con el cánido, a la vez que reclaman al gobierno central diálogo para la gestión y conservación del lobo en el país. La iniciativa partió de Cantabria, Revilla lamentó que no contase con el respaldo del cien por cien. Nuñez Feijoo sin embargo puso en valor que no hubiese veto y que las comunidades que no firmaron la addenda, Extremadura y La Rioja, al menos entendiesen el problema que tienen el resto.

Los Presidentes que firmaron la Declaración Institucional del Foro de Santiago, Camino de Consenso, fueron: Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.