Mallada da un paso al lado y no presentará su candidatura al próximo congreso del PP en Asturias

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha anunciado que dará un paso al lado y no se presentará al próximo congreso autonómico. Una decisión que ha adoptado tras "analizar la situación" con el presidente de la formación Alberto Ñúñez Feijóo con quien ha acordado buscar conjuntamente "la mejor solución para el futuro del partido".

Mallada ha asegurado esta mañana que "es lo más adecuado" y contribuirá desde "el lugar que quieran los afiliados y la dirección nacional” a que su partido gobierne en Asturias y Feijóo haga lo mismo en España.

En su intervención sin posibilidad de preguntas por parte de los periodista, la popular ha resaltado que "en todos estos años el Partido Popular ha vivido situaciones muy complicadas y en todas he formado parte de las soluciones. Nunca he formado parte de los problemas". "He contribuido a que mi partido saliese adelante, intentando que se dejara de lado los interés personales", ha apuntado Mallada.